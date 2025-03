Simeone no quiere escusas

El Atlético de Madrid recibe este sábado (21:00h) al Athletic Club inmerso en un calendario infernal. Tras empatar en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barça y antes de medirse al Real Madrid en Champions League, el cuadro colchonero tiene por delante una nueva prueba de fuego en su particular lucha por LaLiga EA Sports.

No obstante, el poco tiempo de descanso no es una escusa para el 'Cholo' Simeone. "Ya nos ha pasado en otros pasajes de la competencia y enfocarnos en la recuperación, en preparar el partido de la mejor manera e intentar formar el equipo que mejor pueda competir con el partido que viene", expresó en la rueda de prensa previa.

LUCHA POR EL TÍTULO

El cuadro rojiblanco no quiere descolgarse de la lucha por el título liguero y, para ello, necesita continuar sumando de tres en tres junto a su gente. En estos momentos, se encuentra en la tercera posición de la clasificación con 53 puntos, a tan solo uno de Real Madrid y FC Barcelona.

"Los chicos vienen de hacer un esfuerzo grandísimo. No tengo ninguna duda de que se sintieron muy identificados con este 4-4 en el campo del Barcelona. Y este sábado necesitamos a nuestra gente con mucha energía y mucha fuerza, que estén cerca de nosotros y hagan sentir el lugar que tienen", señaló el técnico argentino.

ROTACIONES PENSANDO EN CHAMPIONS

Todo apunta a que Simeone hará rotaciones en el once inicial pensando en el derbi de Champions, y dará descanso a hombres importantes como Julián Álvarez o Rodrigo De Paul, aunque Antoine Griezmann saldrá en el once inicial. "Es un jugador importantísimo dentro de nuestra plantilla y cada vez que nos puede ayudar hace que el equipo tenga un plus", declaró el técnico albiceleste. Además, Koke y Azpilicueta no se entrenaron este viernes y son duda para enfrentarse a los 'Leones'.

Delante tendrá un Athletic Club de Bilbao que necesita seguir sumando para defender la cuarta posición, que da acceso a la próxima edición de la Champions League. El cuadro vasco, que ha logrado dos victorias en los últimos cinco partidos, necesita recuperar la regularidad en el campeonato liguero. Asimismo, ganar en el Riyadh Air Metropolitano sería todo un golpe de efecto para los de Ernesto Valverde.

Precisamente, el 'Cholo' Simeone elogió el gran trabajo que está realizando el 'Txingurri' al frente del Athletic Club: "Tiene una tranquilidad para transmitir y para dar confianza a sus equipos. Lo ha demostrado donde ha estado. El año pasado, el Bilbao ha jugado una temporada enorme, esta campaña está siendo fantástica también, compitiendo en la UEFA y ojalá que tengan la posibilidad de llegar a esa final que juegan en su campo, porque le viene bien al fútbol español. Y todo lo que conlleva competir al nivel que está compitiendo".

MALA 'SUERTE' CON GIL MANZANO

Sin lugar a dudas, el tema arbitral está a la orden del día en LaLiga. En esta ocasión, el encargado de dirigir el encuentro será Jesús Gil Manzano, con el que el Atlético de Madrid acumula cuatro derrotas consecutivas en LaLiga. Un dato al que Simeone le restó importancia: "Esperemos que este sábado vaya bien para nosotros. Enfocarnos en la recuperación y preparar el partido".