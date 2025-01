Simeone no piensa más allá del mallorca

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid compareció este viernes en la rueda de prensa previa al partido de liga que enfrentará este sábado a su equipo ante el Mallorca (18:30 horas). A pesar de que los rojiblancos ya estén en octavos de Champions y que la semana que viene se vean las caras ante el Real Madrid, el técnico argentino volvió a entonar el "partido a partido".

"Estamos enfocados en el partido de este sábado. No tenemos otro pensamiento. Necesitamos tener un partido importante. Nos vamos a enfrentar a un rival que es duro, que tiene una defensa muy fuerte, gente importante ofensivamente y, más allá de sus últimos resultados (cuatro derrotas consecutivas), antes del parón venía haciendo una temporada muy buena", advirtió Simeone en rueda de prensa en Majadahonda.

Simeone no piensa en la Champions

El entrenador argentino no quiso saber nada de la Champions. Después de conseguir quedar en el top-8 de la liguilla, Simeone fue preguntado por sus posibles rivales de octavos (Manchester City - Real Madrid y Celtic- Bayern), a lo que respondió que "no tengo nada que opinar, porque nosotros estamos centrados en la Liga, que es lo que ahora nos interesa. Cómo no sabemos qué nos va a tocar, no tiene sentido en pensar otra cosa como el Mallorca".

SPORT

Eso sí, Simeone se atrevió a valorar el nuevo formato de la máxima competición de clubes en Europa: "Invita continuamente a pensar en ganar. Se llegaron hasta los últimos minutos pensando si había un gol o no para ver de qué manera quedaban los equipos posicionados para lo que viene. Es una experiencia. Veremos cómo sigue de acá al final".

Múltiples opciones en la delantera

Para el partido ante el Mallorca, el técnico argentino del Atlético de Madrid no tiene clara su alineación: "No decidiré el once titular hasta el sábado". Los rojiblancos tienen una gran variedad de opciones, sobre todo en la delantera, donde Sorloth podría ser una de las novedades si Simeone opta por rotar a Julián Álvarez o Antoine Griezmann.

La imagen original de Sorloth celebrando ante los jugadores del Barça / Twitter

"Veremos este sábado con quién empezamos. Tenemos la posibilidad de tener a Correa bien, a Julián muy bien, a Antoine en su línea y a Sorloth con muchas ganas de jugar, así que este sábado por la mañana decidiremos quién empieza", expuso Simeone. La 'araña' está apercibido de sanción y, en caso de ver amarilla no podría jugar el derbi de la próxima semana. Sin embargo, una vez más, el técnico rojiblanco defendió que "pensamos en el partido de este sábado, no en el del sábado que viene".

El Mallorca, en puestos europeos

El Mallorca, sexto en la Liga no atraviesa su mejor momento, pero es, hasta ahora, uno de los equipos revelación de esta campaña, colándose en las plazas europeas. Simeone espera lo siguiente del encuentro: "No me imagino otra situación que vayan a jugar con cinco. Me imagino un 5-4-1, con Muriqi posiblemente, con gente rápida por banda, intentando fortalecer defensivamente para, obviamente, aprovechar el juego aéreo y su posible velocidad de contragolpe".

El Atlético necesita sumar los tres puntos para no descolgarse de la lucha por la liga, en la jornada previa a jugar contra el Real Madrid. Simeone necesita tener a toda la plantilla conectada antes de una semana clave, donde tendrá, además, un duelo de Copa del Rey ante el Getafe el martes.

Sumar jugadores a la causa

En este sentido, el 'Cholo' alabó a Gallagher, quien tiene que ser una pieza fundamental. "Tiene un gran trabajo. El otro día entró muy bien al partido en el segundo tiempo. Nos pudo ayudar para seguir compitiendo bien, sobre todo en la recuperación de la pelota y en su llegada al área. Tiene una buena llegada, buen disparo, buen 'timing' con el gol... Lo ha demostrado cuando llegó y necesitamos también de él ese crecimiento".

Y elogió a César Azpilicueta, titular el pasado miércoles contra el Salzburgo: "Hizo un partidazo. Fue de menos a más en el partido, normal, como lo esperábamos. Tiene una jerarquía enorme y lo vamos a necesitar. Ojalá que pueda estar siempre a disposición. Lo vamos a necesitar seguro".