Simeone y Guerrero comparten vestuario 28 años después del pisotón de San Mamés

Hay momentos en la historia reciente del fútbol que no pasan desapercibidos y que por mucho que pasen los años siguen en la retina de los aficionados. Un 8 de diciembre de 1996 se enfrentaban Athletic Club y Atlético de Madrid en la Catedral y lo que parecía un partido más acabaría marcado por una agresión de Diego Pablo Simeone a Julen Guerrero. Unos tacos, una herida profunda y una imagen para la historia.

Fue el mismo Simeone quien años más tarde reconocería, en la docuserie de Amazon Prime, que fue una "reacción innecesaria, una agresión que obviamente está mal". Pese al arrepentimiento del técnico 'colchonero', "nunca más nos cruzamos y las veces que nos tocaba jugar con el Athletic no le tocó venir a jugar con nosotros para tener esa oportunidad, al menos de pedir disculpas. Sí, te sacas la situación de pedir perdón, pero lo que está mal, está mal", reconocía el propio Simeone.

El transcurso de la jugada

El partido acababa de iniciarse y apenas transcurridos cinco minutos de juego, Julen Guerrero y Diego Simeone protagonizaron la jugada del partido. El mediocentro del conjunto bilbaíno se tiró al suelo para tratar de rebañar la pelota e impactó en el argentino. Este último alzó la pierna y dejó los tacos en el muslo de Guerrero y le provocó un boquete por el que no dejaba de brotar sangre.

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / EFE

La acción acabó sin una sanción por parte del colegiado de aquel encuentro, Barrenechea Montero. Decisión que no encajó bien San Mamés profiriendo abucheos hasta que Radomir Antic, entrenador del Atlético, decidió sustituir al 'Cholo'. El encuentro no pasó del empate a uno, pero aquel suceso no quedó ahí, porque el Comité de Competición acabó sancionando a Simeone con tres partidos, tras una denuncia que el propio Athletic interpuso.

Si bien la primera versión del argentino tachó de fortuito el acto, el vasco lo valoró como un acto intencionado, dada la profundidad de la herida.

Los hijos recogen el testigo

Años más tarde, Giuliano Simeone y Julen Jon Guerrero, descendientes de ambos exfutbolistas, pueden compartir vestuario en este segundo tramo de la temporada, a las órdenes de Luis García Plaza en el Deportivo Alavés.

Si bien a Guerrero se le ha fichado con previsión de filial y Simeone ya está en el primer equipo, no sería extraño verles juntos en alguna que otra jornada, cuando el técnico 'albiazul' lo necesite. Al fin y al cabo, la temporada es larga y el cuadro 'babazorro' permanece en una posición no tan cómoda de la tabla. A cinco puntos del descenso.

28 años después, y en un contexto muy diferente, dos apellidos muy conocidos en el fútbol español serán compañeros en entrenamientos, incluso partidos. Una convivencia que será diferente a la de sus padres.