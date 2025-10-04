Simeone y un enigma de 45 millones

De quemarlo todo, a recuperar la ilusión. De cuestionar a Diego Pablo Simeone, a alzarlo de nuevo a su pedestal. El fútbol es un estado de ánimo, como acuñó Jorge Valdano, y en el Atlético de Madrid se lleva al extremo la pasión.

El Metropolitano vive instalado en una montaña rusa emocional. La ilusión del mercado estival dejó paso a la desazón de los malos resultados ligueros. El derbi fue la máxima exponencia de ese vaivén de sentimientos, con altibajos que fueron del 1-0, al 1-2 y a la goleada final al eterno enemigo ciudadano. El Real Madrid fue el bálsamo que necesitaban los colchoneros para obtener el empujón que tanto requería este nuevo proyecto cholista. La Champions frente al Eintracht confirmó la catarsis en Canillejas.

El parón internacional que se vislumbra recuperará el 'chauchau' en torno al equipo y en las manos de Simeone y los jugadores está que sea positivo o lacerante: Balaídos dictará sentencia (domingo, 21.00 horas). El argentino se ha medido en 28 ocasiones al Celta de Vigo, y en 25 de ellas ha logrado puntuar (19 victorias y seis empates).

La duda de Álex Baena

En medio de esa semana onírica del Metropolitano aparece el claroscuro de Álex Baena. El andaluz es el considerado fichaje estrella de esta campaña, el futbolista que debe dar clarividencia al juego y conectar con esa bestia del gol llamada Julián Álvarez. El centrocampista, sin embargo, ha tenido un inicio tormentoso como rojiblanco. Sufrió una lesión muscular en su estreno contra el Espanyol y, cuando empezaba a tocar balón, padeció una apendicitis que le obligó a pasar por el quirófano de urgencia. El ex del Villarreal está ya a pleno rendimiento, aunque, de momento, Simeone ha preferido dosificarle. El argentino ha encontrado un once tipo y el de Roquetas deberá esperar su turno.

Álex Baena, durante el entreno con el Atlético / EFE

"El equipo ha encontrado un patrón de juego en los últimos días y Baena estaba recuperándose. Ha hecho un esfuerzo de querer estar en estos partidos con nosotros y se lo agradecemos mucho. Ojalá pueda jugar con la selección española", expresó el argentino sobre su discípulo.

Julián, enchufado

La 'Araña' está disparada. Las malas sensaciones y las malas caras en los cambios se han disipado y los goles han emergido con rotundidad: seis tantos y una asistencia en los últimos tres partidos. El atacante de Calchín busca compañero, con Griezmann y Sorloth alternándose como escuderos. Quizás en Vigo llegue la hora de introducir el nombre de Álex Baena en la ecuación.