Simeone, tras empatar en Mallorca: "Hay que seguir en la misma línea"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, insistió en que su equipo debe seguir "en la misma línea" a pesar de pinchar ante el Mallorca (1-1) y "mejorar la parte defensiva".

"Siguiendo en la misma línea, el equipo debe jugar como en Liverpool a partir del minuto 20 y hoy todo el partido no tuvo la eficacia necesaria para ganar, pero el trabajo está representado, siguen el camino que ponemos, fue tal cual lo trabajamos. La eficacia en el fútbol te hace empatar con el Liverpool o ganar hoy", declaró.

Sobre la acción de la tarjeta roja a Sorloth, Simeone dijo que "no sirve de nada hablar sobre si fue amarilla o no" porque se pusieron por delante "gracias a la velocidad de Marcos".

El técnico argentino también aclaró que los cambios de Julián Álvarez y Pablo Barrios no fueron por molestias: "Entendía que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación profunda en el área y Pablo jugó 90 minutos (en Liverpool) y había recibido un golpe en el isquiotibial".

De cara al futuro, aseguró que deben mirar "la parte positiva a parte de lo que hay que corregir", recalcando que su equipo empezó "ganando todos los partidos menos en Liverpool". Esto forma parte "de un camino que sabíamos que atravesaríamos", destacó.