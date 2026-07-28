Sigue el drama en Vallecas: El Rayo se queda sin estadio a dos semanas del estreno

Nuevo revés para el Rayo Vallecano a pocas semanas del inicio de LaLiga 2026/27, después de que la Comunidad de Madrid haya hecho público que el estadio de Vallecas sufrirá "obras de urgencia" que empezarán cuanto antes y que podrían alargar hasta seis meses, dejando al equipo sin estadio donde afrontar los partidos de liga.

Además, la comunidad de Madrid, propietaria del estadio, ha comunicado también que con las obras mencionadas, se ha llevado a cabo “una extinción de la concesión, con una medida cautelar de suspensión” que se comunicó al club este mismo lunes.

Vallecas. / UEFA

“Hicimos una auditoría del estadio que ha arrojado unos resultados bastante desoladores en los que tiene que ver con el mantenimiento del estadio. Que era competencia, como todos sabemos, y obligación directa del club, también con el cumplimiento normativo, con las licencias, y la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de hacer una pausa temporal de la concesión para poder acometer estas reformas”, explicó el consejero Mariano de Paco Serrano.

La decisión implica que el conjunto franjirrojo no podrá disputar en Vallecas sus primeros compromisos como local. El estreno en casa está previsto para el 20 de agosto frente al Deportivo Alavés, en la segunda jornada de LaLiga, aunque tanto ese encuentro como otros posteriores deberán jugarse en otro estadio. "La Federación y LaLiga lo saben. Están trabajando en ello", aseguró Mariano de Paco sobre la búsqueda de una sede alternativa.

La pasada temporada, el Estadio de Butarque, en Leganés, ya acogió el partido del Rayo ante el Atlétio de Madrid debido a los problemas que presentaba el césped de Vallecas, que obligó a suspeder tambiñen el partido que tenía que disputar ante el Oviedo.

ATAQUE A MARTÍN PRESA

El consejero también cargó con dureza contra el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, al que responsabilizó de la falta de mantenimiento de las instalaciones. "Ahora mismo el club no está capacitado para ser titular de una concesión pública. Lo que ha pasado es intolerable", afirmó De Paco para justificar la extinción del contrato.

Martin Presa, presidente dl Rayo Vallecano, durante la final de la Conference League en Leipzig / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

El responsable de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid también lamentó la actitud del club durante el proceso posterior a la auditoría.

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"El pasado 12 de junio enviamos un primer requerimiento de información para que justificaran todas las deficiencias detectadas. No solo no han aportado nada, sino que el último día de plazo pidieron una prórroga alegando que era demasiada documentación, cuando es la que hay que tener para garantizar la seguridad de las personas. Les concedimos esa prórroga y volvieron a no entregarnos la información. Actualmente, el mantenimiento del estadio no garantiza esa seguridad", denunció.