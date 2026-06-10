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Sigue en directo el Málaga - Las Palmas: playoff de ascenso a Primera División

La ida se saldó con victoria del cuadro malagueño por 0-1. Ahora buscan asegurarse la final en La Rosaleda

Málaga y Las Palmas lucharán por un lugar en la final de ascenso

Málaga y Las Palmas lucharán por un lugar en la final de ascenso / EFE

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Xavier Zapater

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