En Directo
ASCENSO A LALIGA EA SPORTS
Sigue en directo el Málaga - Las Palmas: playoff de ascenso a Primera División
La ida se saldó con victoria del cuadro malagueño por 0-1. Ahora buscan asegurarse la final en La Rosaleda
Xavier Zapater
DESCANSO. MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS
¡DESCANSO EN LA ROSALEDA! Los jugadores se marchan a los vestuarios, no sin antes tener un pequeño encontronazo, con Izan Moreno como protagonista. Todo por decidirse en la segunda mitad, tras el gol de Jesé que empata la eliminatoria.
MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS | MIN.45+1
Tendrá la última el Málaga. Saque de esquina con el tiempo cumplido.
MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS | MIN.45
¡Un minuto de añadido! A pesar de las quejas de la afición local, el colegiado entiende que solo se ha perdido tiempo en el gol de Jesé.
La primera parte acabará en el campo de la UD Las Palmas.
MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS | MIN.43
Intentaban la pared Joaquín y Dani Lorenzo y Marvin Park estuvo atento para interceptar el pase de vuelta.
MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS | MIN.42
Larrubia quiso encontrar la cabeza de Murillo en el lanzamiento de falta, pero la defensa despeja sin problemas.
MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS | MIN.41
Ahora sí, Larrubia pudo generar desequilibrio por banda y provocar una falta lateral, que puede llevar peligro.
MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS | MIN.40
El Málaga tiene el control en este tramo del partido, pero la UD Las Palmas amenaza al contragolpe. Muy precisos tanto Jesé, como Viera, como Estanis.
MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS | MIN.38
¡Estaaaaniiiis! ¡Arribaaaaa! Gran contraataque de la UD Las Palmas que casi acaba en el 0-2. Jesé lanzó la transición con un buen pase, tras bajar a recibir. Estanis avanzó muchos metros con el balón controlado, hasta que decidió pegarle desde la frontal, pero su tiro se marcha por encima del larguero.
MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS | MIN.37
Pudo centrar completamente desmarcado Puga, pero su envío es demasiado largo. Imposible para Chupe, que la esperaba en el área.
MÁLAGA 0-1 UD LAS PALMAS | MIN.35
¡Fueeeeraaa Estanis! Kirian lo encontró dentro del área, pero el extremo quiso sorprender a Herrero con un tiro al primer palo, que no encuentra portería.
- La petición de Julián Álvarez al Barça en la negociación por su fichaje
- El Barça, preocupado por Lamine Yamal
- Olise cae en la trampa: así funciona una de las normas más radicales del Mundial
- Deco empieza fuerte el verano
- Cristina Giner, profesora de yoga: 'Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día
- Oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: el Barça ni se inmuta
- La lista negra de Mourinho en el Real Madrid
- El primer 'capricho' de Mourinho vale más de 90 millones de euros