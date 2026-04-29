¡Siete partidos de sanción para Isi Palazón!

El Comité de Disciplina de la RFEF dio a conocer las sanciones impuestas después de la jornada 32 en Primera, así como las de Segunda con una histórica sanción a Esteban Andrada de 13 partidos por su puñetazo a Pulido en el Huesca-Zaragoza.

En LaLiga EA Sports tampoco se libraron de suspensiones largas, correspondiéndole a Isi Palazón una sanción de siete partidos por sus insultos al colegiado José Luis Guzmán durante el partido entre el Rayo y la Real Sociedad.

Isi Palazón, jugador del Rayo Vallecano / AFP7 vía Europa Press

El final del choque tuvo muchos nervios, con un 3-3 agónico y una tensión palpable y evidenciada en la roja a Isi, que, según recogió el acta, "fue expulsado por el siguiente motivo: Por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones. Una vez expulsado, se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Eres un sinvergüenza', acompañando dicha expresión con el gesto de señalarme con el dedo índice".

Por tanto, a Isi le corresponde un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones en diferentes partidos, dos más por protestas al árbitro y cuatro más por "insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas", lo que deriva en un total de siete choques que el Rayo no tendrá al '7' en el campo.

El Rayo intentó impugnar la decisión del colegiado por entender como injustas sus decisiones. Sin embargo, según reza la misiva del Comité, "el acta arbitral describe con precisión que el jugador fue expulsado por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones y que, una vez expulsado, se dirigió al árbitro en los términos eres un sinvergüenza, acompañando dicha expresión con un gesto de señalamiento. Frente a ello, las pruebas aportadas no permiten desvirtuar, con el grado de certeza exigido, la presunción de veracidad de dicha redacción (...) Procede, por tanto, la confirmación de la expulsión y de las consecuencias disciplinarias derivadas de la misma".