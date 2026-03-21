Sevilla - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Sevilla y Valencia se enfrentan hoy sábado 21 de marzo en el Sánchez-Pizjuán en el partido de la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sevilla - Valencia y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto de Matías Almeyda llega a la disputa tras dos empates y una derrota, esta última en forma de una goleada propinada por el Barcelona que acercó un poco más a los blanquirrojos a la zona de descenso, aunque mantienen una distancia de seguridad de cinco puntos que les prové cierto grado de calma.

“Es lo que podía llegar a suceder si no estás perfecto. Con dos penaltis en contra, 2-0 del Barcelona, es casi imposible de remontar. Uno juega para campeonar y nosotros para otra cosa”, reconoció Almeyda tras la derrota. “Ya son 23 años de no ganar aquí. Sabíamos contra quién jugábamos, pero tenemos que pesar en nuestra realidad, no en otra cosa", añadió.

Por otra parte, el Valencia solo está un punto por encima del Sevilla, aunque con un rendimiento reciente más prometedor al incluir tres victorias en sus últimas cinco citas ligueras. Estos datos, además, coinciden con sus duelos directos, ya que los murciélagos no han perdido en los últimos cinco choques con los nervionenses (2 victorias y 3 empates).

Aun así, en su rol de visitantes, los de Carlos Corberán arrastran dos caídas al hilo frente al Oviedo y al Villarreal, pero su registro general no es tan desalentador: cinco victorias en sus últimas 10 fechas fuera de casa. A pesar de no ser resultados óptimos, es superior al promedio de los clubes que figuran en la parte baja de la clasificación, lo cual puede ser vital para poder superar este nuevo desafío.

HORARIO DEL SEVILLA - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Sevilla y Valencia, correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 21 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SEVILLA - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

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