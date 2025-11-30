En Directo
LALIGA
Sevilla - Real Betis, en directo: sigue el 'Gran Derbi' sevillano en vivo hoy
El derbi de la ciudad de Sevilla está marcado por las numerosas ausencias en ambos equipos
Xavier Zapater
SEVILLA 0-0 BETIS | MIN.3
Ejuke quiso tirarle un caño a Valentín Gómez, pero le niega el paso el central verdiblanco. Pedía una falta el extremo del Sevilla, pero no la señala el colegiado.
SEVILLA 0-0 BETIS | MIN.2
Juanlu derriba a Abde y comete la primera falta del partido. Va a ser interesante ese duelo en el extremo izquierdo del ataque del Betis.
SEVILLA 0-0 BETIS | MIN.1
Centro lateral del Cucho que acaba fácil en las manos de Odysseas.
SEVILLA 0-0 BETIS | MIN.1
¡COMIEEENZAAA EL PARTIDOOOO! ¡Arranca el 'Gran Derbi sevillano! La primera posesión del partido es para el equipo local.
TODO PREPARADO
Los capitanes de Sevilla y Betis, Marcao y Bartra, ya han realizado el sorteo previo. Ahora sí, no queda nada para que empiece el 'Gran Derbi'. Antes, sin embargo, se va a guardar un minuto de silencio en el Sánchez-Pizjuán.
¡Esto arranca!
¡SALEN LOS PROTAGONISTAS!
¡Saltan al verde los jugadores de ambos equipos! Impresionante el tifo que se ha desplegado en la grada para este partido especial.
¡La afición canta a todo pulmón el himno del Sevilla! ¡Qué ambiente!
¡AMBIENTAZO EN EL SÁNCHEZ-PIZJUÁN!
¡Lleno absoluto en el Sánchez-Pizjuán! Los jugadores de Sevilla y Betis ya han finalizado su calentamiento y están a punto de saltar al terreno de juego para que dé arranque el partido.
¡Poco más de cinco minutos para que eche a rodar el balón!
SOLO DOS VICTORIAS PARA PELLEGRINI EN LOS DERBIS
Este dato que persigue a Manuel Pellergini es la mayor muestra de la dificultad de ganar un 'Gran Derbi'. Uno de los mejores técnicos en la historia del Betis, que tan solo ha vencido en dos de las 11 veces que se ha enfrentado al Sevilla.
¿Podrá sumar hoy su tercer triunfo ante el conjunto sevillista?
ASÍ LLEGAN AMBOS EQUIPOS
A pesar de haber encadenado dos empates consecutivos en La Liga, el Real Betis ocupa la quinta plaza de la tabla clasificatoria y está siendo uno de los mejores equipos en este arranque de competición, con 21 puntos. Los verdiblancos llegan en un mejor momento que el Sevilla, que es noveno con 16 puntos.
Pero en un 'Gran Derbi' todo puede pasar...
ISCO, AUSENCIA CAPITAL EN EL CONJUNTO VERDIBLANCO
En un derbi sevillano plagado de bajas, destaca la de Isco Alarcón en el Betis. El capitán del conjunto verdiblanco se lesionó en partido de Europa League este pasado jueves, tras una desafortunada acción con Amrabat y no estará hoy ante el Sevilla.
Muy mala fortuna la de Isco, que había vuelto recientemente de una lesión y ahora deberá estar parado otras dos semanas.
