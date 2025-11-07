Sevilla - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Sevilla y Osasuna se enfrentan este sábado 8 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán en el partido de la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sevilla - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Matías Almeyda llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Atlético de Madrid (3-0), perdido contra la Real Sociedad (2-1), perdido contra el Mallorca (3-1) y derrotado al Barcelona (4-1), por lo que se ubica en el decimotercer lugar de la tabla con 13 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Alessio Lisci registraron un empate con el Oviedo (0-0), una derrota ante el Celta de Vigo (3-2), una derrota ante el Atlético de Madrid (1-0) y una victoria sobre el Getafe (2-1), de manera que están en el puesto número 15 con 11 puntos y -3 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL SEVILLA - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Sevilla y Osasuna, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 8 de noviembre a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SEVILLA - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.