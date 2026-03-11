El Sevilla rescinde a su jefe de seguridad tras ser pillado robando

Con el objetivo de no dañar la imagen del club tras un bochornoso y confuso incidente, el Sevilla puso fin a la relación laboral con su jefe de seguridad, Fernando Bernal, apenas un día después de que saliera a la luz su detención por un presunto hurto en un centro comercial, tal como indicó 'Radio Sevilla'. La decisión se produjo mediante un acuerdo entre ambas partes y cierra una etapa de once años en la que Bernal había estado al frente del área de seguridad del club.

La información sobre el incidente fue publicada inicialmente por el diario 'Diario de Sevilla'. Según esa información, Bernal fue arrestado el martes en un centro comercial situado en la zona de Nervión. Los servicios de seguridad del establecimiento detectaron que abandonaba una tienda con varios artículos sin haberlos abonado: dos prendas de ropa y unas gafas de sol cuyo valor total alcanzaría aproximadamente los 800 euros. Durante la intervención también se le incautaron unos alicates de pequeño tamaño.

Akor Adams celebra su gol durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Sevilla FC y Rayo Vallecano disputan en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Julio Muñoz / EFE

Tras el aviso de los vigilantes del centro comercial, una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudió al lugar y procedió a su detención. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde pasó por los calabozos antes de quedar en libertad provisional a la espera de la correspondiente citación judicial. De acuerdo con la misma información, en el momento de la detención Bernal no se identificó ni como miembro de las fuerzas de seguridad ni por su cargo dentro del club.

La repercusión del caso ha tenido consecuencias inmediatas en el organigrama del Sevilla. Tal como adelantó la emisora COPE Sevilla, el club y el responsable de seguridad han acordado poner fin a su vínculo contractual sin esperar al desarrollo del procedimiento judicial. Con esta decisión, la entidad hispalense evita prolongar la situación mientras se resuelve el caso y abre la búsqueda de un nuevo responsable para el departamento.

Fernando Bernal ocupaba el cargo de director de seguridad desde 2015. Antes de incorporarse al club, desarrollaba su carrera como oficial de la Policía Nacional y formaba parte de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocida popularmente como los antidisturbios. Para asumir sus funciones en el Sevilla solicitó una excedencia en el cuerpo.

Dentro del club, una de sus principales responsabilidades consistía en coordinar los operativos de seguridad en los partidos disputados en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Será un juez quien determine finalmente lo ocurrido durante el incidente en el centro comercial.