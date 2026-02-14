Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA

Sevilla - Deportivo Alavés: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Sevilla - Deportivo Alavés de LaLiga EA Sports

El Sevilla aspira a continuar sumando puntos para alejarse de la zona de descenso

El Sevilla aspira a continuar sumando puntos para alejarse de la zona de descenso / Sevilla FC

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Sevilla y Deportivo Alavés se enfrentan hoy sábado 14 de febrero en el Sánchez-Pizjuán en el partido de la Jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sevilla - Deportivo Alavés y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Matías Almeyda llegará a la disputa luego de haber empatado con el Girona (1-1), perdido contra el Mallorca (4-1), derrotado al Athletic Club (2-1) y empatado con el Elche (2-2), por lo que se ubica en el decimotercer lugar de la tabla con 25 puntos y -8 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Eduardo Coudet registraron una derrota frente al Getafe (2-0), una victoria sobre el Espanyol (2-1), una victoria sobre el Betis (2-1) y una derrota frente al Atlético de Madrid (1-0), de manera que están en el puesto número 14 con 25 puntos y -9 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL SEVILLA - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Sevilla y Deportivo Alavés, correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 14 de febrero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SEVILLA - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Deportivo Alavés se podrá ver en directo y online a través de DAZN en abierto, Movistar LaLiga y Teledeporte.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

