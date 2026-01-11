Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA

Sevilla - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Sevilla - Celta de Vigo de LaLiga EA Sports

El Celta de Vigo, celebrando su victoria contra el Valencia (4-1) de LaLiga EA Sports

El Celta de Vigo, celebrando su victoria contra el Valencia (4-1) de LaLiga EA Sports / Celta

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Sevilla y Celta de Vigo se enfrentan este lunes 12 de enero en el Sánchez-Pizjuán en el partido de la Jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sevilla - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Matías Almeyda llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Levante (3-0), perdido contra el Real Madrid (2-0), vencido al Oviedo (4-0) y empatado con el Valencia (1-1), por lo que se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla con 20 puntos y -5 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marco Garcés registraron una victoria sobre el Valencia (4-1), un empate con el Oviedo (0-0), una victoria sobre el Athletic Club (2-0) y una victoria sobre el Real Madrid (2-0), de manera que están en el puesto número 7 con 26 puntos y +4 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL SEVILLA - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Sevilla y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 19 de LaLiga EA Sports, se disputa este lunes 12 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SEVILLA - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

