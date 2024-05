Sevilla-Cádiz: ¿Qué consecuencias y afectaciones para el resto de equipos podría tener?

Lo que sucedió en el Sánchez-Pizjúan durante el Sevilla-Cádiz levantó las sospechas de varios clubes, entre ellos el Rayo Vallecano, que denunció un supuesto amaño de un partido en el que el cuadro gaditano salvó el primer 'match-ball' del descenso.

Eso sí, la victoria frente al Sevilla con ese solitario y heroico gol de Sergi Guardiola en el añadido no le bastó al Cádiz para mantenerse un año más en Primera División. Sabían que lo tenían casi imposible, y su empate ante Las Palmas (0-0) y la no derrota del Mallorca consumaron su descenso.

Sin embargo, que el Cádiz confirmara su descenso no ha impedido que LaLiga haya iniciado los procedimientos oportunos para investigar si el Sevilla-Cádiz estuvo o no amañado, algo que sostienen algunas entidades como el Rayo Vallecano. El cuadro hispalense no se jugaba nada y las declaraciones de Sergio Ramos, quitándole importancia a la derrota, levantaron las sospechas.

En pleno procedimiento

Ahora la Liga se encuentra en pleno procedimiento y la pregunta es clara. De confirmarse, ¿qué posibles consecuencias podría tener? Las dos primeras están muy claras: Cádiz y Sevilla perderían la categoría y deberían abonar una sanción tremendamente importante por los hechos. Después, veríamos qué sucedería con otros equipos. De confirmarse un descenso obligado de ambos, el club gaditano incluso podría perder dos categorías, la que le tocaba por lo deportivo y por lo sancionado.

Veremos qué sucede en los próximos días. Estas investigaciones, de irse probando los hechos, suelen tardar mucho tiempo en dar un veredicto. De todas formas, según informaciones de medios como 'AS', la Liga espera que la investigación no vaya mucho más allá y no se confirme el amaño del partido.