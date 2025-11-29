Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
LALIGA

Sevilla - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Betis se impuso al Sevilla en el último derbi que tuvo lugar en marzo de este año

Ronald Goncalves

Sevilla y Betis se enfrentan este domingo 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán en el partido de la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sevilla - Betis y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Matías Almeyda llegará a la disputa luego de haber derrotado al Osasuna (1-0), perdido contra el Atlético de Madrid (3-0), perdido contra la Real Sociedad (2-1) y perdido contra el Mallorca (3-1), por lo que se ubica en el noveno lugar de la tabla con 16 puntos y -1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Manuel Pellegrini registraron un empate con el Girona (1-1), un empate con el Valencia (1-1), una victoria sobre el Mallorca (3-0) y una derrota ante el Atlético de Madrid (2-0), de manera que están en el puesto número 5 con 21 puntos y +6 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL SEVILLA - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Sevilla y Betis, correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 30 de noviembre a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SEVILLA - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Betis se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga TV, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

