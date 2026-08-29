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Sevilla - Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

A qué hora y dónde ver el Sevilla - Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports

El Sevilla se mantiene en la cúspide de la tabla tras ganar sus dos fechas disputadas en LaLiga

El Sevilla se mantiene en la cúspide de la tabla tras ganar sus dos fechas disputadas en LaLiga / Yahoo Noticias

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Sevilla y Atlético de Madrid se enfrentan el sábado 29 de agosto en el Sánchez-Pizjuán en el partido de la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Sevilla - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los blanquirrojos buscan ampliar su actual racha de dos victorias consecutivas para permanecer en la cúspide de la tabla, donde se han asentado luego de capitalizar la temprana expulsión de Berchiche contra el Athletic Club para sentenciar el partido antes de cumplida la primera hora de juego.

Sumada esta a su conquista inicial frente al Rayo Vallecano, los de Luis García Plaza se encuentran envalentonados, y ello incluye al propio entrenador, quien aseguró a su plantilla que "vamos a ir a mucho más" y que "tengo una confianza en vosotros increíble", tal y como documentó la institución nervionense en YouTube durante su visita a San Mamés.

Nuevo mazazo para el Atlético: adiós al reemplazo de Julián Álvarez

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Por su parte, Diego Simeone está experimentando un inicio de campaña completamente antagónico al de los sevillistas porque, a pesar de vencer al Málaga (2-0) y empatar con el Villarreal (2-2), los reflectores continúan enteramente posicionados sobre la situación de Julián Álvarez, cuyo deseo de irse de la entidad colchonera es más grande que nunca.

Por fortuna para los rojiblancos, las circunstancias polémicas no se han traducido por completo hacia el campo de juego, pero los dos penaltis cometidos en la última fecha a los groguets, incluyendo la expulsión de Le Normand y la desconexión prácticamente total del delantero argentino, demuestra que parte de la incertidumbre sí ha logrado filtrarse hasta el terreno.

HORARIO DEL SEVILLA - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Sevilla y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 29 de agosto a las 21:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SEVILLA - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

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