Sevilla - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Sevilla y Atlético de Madrid se enfrentan hoy sábado 11 de abril en el Sánchez-Pizjuán en el partido de la Jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sevilla - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los blanquirrojos han sufrido tres derrotas seguidas en la competencia local, lo que los ha empujado peligrosamente hacia la zona de descenso. En este momento, están tan solo a dos puntos de diferencia del puesto número 18, por lo que cualquier resultado diferente a la derrota resulta favorable en la lucha por mantener la categoría.

Desafortunadamente para los de Luis García Plaza, también se presentan a la disputa luego de haber perdido en sus últimos tres duelos directos contra el Atlético y con cuatro partidos al hilo sin ganar en el Sánchez-Pizjuán, de manera que las estadísticas no acompañan las esperanzas de los nervionenses de salir avantes de esta contienda.

Por otra parte, el combinado de Diego Simeone busca transformar su desafortunada racha de tres partidos seguidos sin ganar como visitantes, pues justamente vienen de perder contra el Real Madrid y el Barcelona, con quienes compartía el podio de LaLiga hasta que su rendimiento reciente le hizo sucumbir al ahora tercer puesto del Villarreal.

Aun así, los colchoneros pueden basar su confianza en la rivalidad que mantienen con el Sevilla, a quienes han vencido en siete de las últimas nueve ocasiones en las que se han enfrentado a lo largo de todas las competiciones, con solo una derrota concedida entre 2022 y 2025 que afianza su favoritismo cuando se topan en el terreno de juego, incluso aunque sea de visitante.

HORARIO DEL SEVILLA - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Sevilla y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 31 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 11 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SEVILLA - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

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