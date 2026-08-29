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Sevilla - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de primera división entre el Sevilla y el Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán

LaLiga: Sevilla - Atlético, en imágenes.

LaLiga: Sevilla - Atlético, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Xavi Turu

El estadio Sánchez Pizjuán recibe el partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports entre el Sevilla y el Atlético de Madrid. Sigue el choque en directo en SPORT.

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