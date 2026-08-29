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LALIGA EA SPORTS
Sevilla - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de primera división entre el Sevilla y el Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán
Xavi Turu
El estadio Sánchez Pizjuán recibe el partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports entre el Sevilla y el Atlético de Madrid. Sigue el choque en directo en SPORT.
MIN. 57, SEV 0-3 ATM
Cambios para los de Luis García. Se retiran Guridi y Julio Díaz; y entran Ejuke y Kochorashvili.
MIN. 53, SEV 0-3 ATM
Contragolpe del Sevilla que dejó a Peque solo, pero llegó al cruce Marcos Llorente para despejar el esférico. Se preparan cambios en el conjunto hispalense.
MIN. 52, SEV 0-3 ATM
Gol anulado a Lookman por un fuera de juego previo.
MIN. 50, SEV 0-3 ATM
Le pegó Baena y la pelota impactó en la cabeza de Castrín y se marchó a saque de esquina.
MIN. 49, SEV 0-3 ATM
Falta más que peligrosa en la frontal del área para los colchoneros… Grimaldo y Baena para pegarle…
MIN. 49, SEV 0-3 ATM
Virtud del Atleti con un buen posicionamiento sobre el verde. Les sigue costando a los locales en los últimos compases del césped.
¡Arranca la segunda parte!
Vuelve a rodar el balón en Sevilla, con un equipo local que tendrá que empezar a variar algo sobre el terreno de juego si quiere acercarse a un Atleti que ha estado más que notable en el primer acto. Sin cambios en el descanso.
¡Descanso!
Final de la primera parte en el Sánchez-Pizjuán con un claro dominio colchonero. Muy poco ofreció el Sevilla y, con un Baena estelar, los del Cholo se van a los vestuarios con una más que cómoda ventaja para la segunda mitad.
MIN. 45+5', SEV 0-3 ATM
Primera tarjeta amarilla del partido para Marcos Llorente, después de un claro pisotón a Kike Salas.
MIN. 45+2', SEV 0-3 ATM
¡La ha tenido el Sevilla! Potente disparo de Guridi que despejó a saque de esquina Oblak.
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