Sevilla - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga, en vivo hoy

El Atlético, por su parte, se ha encontrado con dos partidos seguidos ante el Barça. La derrota ante los de Flick en la jornada 30 de la competición regular por 1 gol a 2 en el Metropolitano la compensó ganando por 0 a 2 en el Spotify Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions.

Este martes 14, el equipo del Cholo Simeone recibe de nuevo al conjunto culé para la vuelta. En juego está el pase a las semifinales de la máxima competición europea, y el técnico ha decidido rotar masivamente para preparar con garantías ese partido, y defender la ventaja. En liga, a falta de ocho jornadas contando la de hoy, el Atleti se encuentra en posiciones de Champions, cuarto clasificado a 12 puntos del Real Betis, que marca la plaza de la Europa League, y a un punto del Villarreal, tercero.