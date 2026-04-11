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Sevilla - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga, en vivo hoy
Sigue en directo el partido en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Atlético de Madrid
La jornada del sábado en la jornada 31 de LaLiga EA Sports acaba con el partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid en el estadio Sánchez Pizjuán.
El Atlético, por su parte, se ha encontrado con dos partidos seguidos ante el Barça. La derrota ante los de Flick en la jornada 30 de la competición regular por 1 gol a 2 en el Metropolitano la compensó ganando por 0 a 2 en el Spotify Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions.
Este martes 14, el equipo del Cholo Simeone recibe de nuevo al conjunto culé para la vuelta. En juego está el pase a las semifinales de la máxima competición europea, y el técnico ha decidido rotar masivamente para preparar con garantías ese partido, y defender la ventaja. En liga, a falta de ocho jornadas contando la de hoy, el Atleti se encuentra en posiciones de Champions, cuarto clasificado a 12 puntos del Real Betis, que marca la plaza de la Europa League, y a un punto del Villarreal, tercero.
El Sevilla perdió la pasada jornada por 1 gol a 0 ante el Oviedo, colista de la tabla.
El Sevilla necesita ganar
Al otro lado del campo, Luis García Plaza sale con este once: Odysseas; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Oso; Agoumé, Gudelj, Manu Bueno, Isaac, Vargas; Akor.
El equipo del Nervión está actualmente en puestos de descenso debido a la victoria del Elche ante el Valencia.
Simeone solo piensa en el Barça
¡Sorprendente once titular del 'Cholo' Simeone para el partido ante el Sevilla! Hasta nueve cambios respecto al partido de ida de los cuartos de final de la Champions ante el FC Barcelona, incluidos cuatro jugadores del filial. Repiten Musso, el portero, y Marc Pubill.
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