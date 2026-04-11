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Sevilla - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga, en vivo hoy

Sigue en directo el partido en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Atlético de Madrid

El centrocampista del Sevilla FC Juanlu Sánchez intenta controlar el balón ante dos rivales del Atlético de Madrid durante el anterior partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano

El centrocampista del Sevilla FC Juanlu Sánchez intenta controlar el balón ante dos rivales del Atlético de Madrid durante el anterior partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano / FERNANDO VILLAR / EFE

Jordi Delgado

Jordi Delgado

La jornada del sábado en la jornada 31 de LaLiga EA Sports acaba con el partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid en el estadio Sánchez Pizjuán.

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