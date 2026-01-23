LALIGA
Sevilla - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Sevilla - Athletic Club de LaLiga EA Sports
Sevilla y Athletic Club se enfrentan este sábado 24 de enero en el Sánchez-Pizjuán en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sevilla - Athletic Club y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Matías Almeyda llegará a la disputa luego de haber empatado con el Elche (2-2), perdido frente al Celta de Vigo (1-0), perdido frente al Levante (3-0) y perdido frente al Real Madrid (2-0), por lo que se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla con 21 puntos y -6 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron una derrota ante el Mallorca (3-2), un empate con el Osasuna (1-1), una derrota ante el Espanyol (2-1) y una derrota ante el Celta de Vigo (2-0), de manera que están en el puesto número 10 con 24 puntos y -9 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL SEVILLA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Sevilla y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 24 de enero a las 16:15 (CET) en España.
DÓNDE VER EL SEVILLA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Lesión Pedri: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- ¿Qué necesita el Barça para acabar en el Top-8 de la Champions?
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
- El peligroso discurso de Arbeloa
- El Dinamo de Zagreb va a por Dani Rodriguez
- "Si Flick no gana la Champions, deberían echarle"
- Toni Freixa: 'Me declaro fan de Arbeloa... parece una tesis doctoral
- El exárbitro Xavier Estrada revela cuánto ganaba en Primera División y destapa la verdad detrás de los partidos