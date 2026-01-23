Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ASVEL - Barça horarioCañizaresMonchiJulián ÁlvarezMujer DjokovicFermínDroCalendario eleccionesPróximo partido AlcarazElecciones BarçaBarcelona - Madrid final SupercopaBarça top-8Cruces ChampionsJoan PradellsMercado de Fichajes hoyUFC 324Gonzalo BernardosAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin

LALIGA

Sevilla - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Sevilla - Athletic Club de LaLiga EA Sports

El Sevilla ha sufrido tres derrotas en sus últimas cuatro citas de LaLiga EA Sports

El Sevilla ha sufrido tres derrotas en sus últimas cuatro citas de LaLiga EA Sports / El Pespunte

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Sevilla y Athletic Club se enfrentan este sábado 24 de enero en el Sánchez-Pizjuán en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sevilla - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Matías Almeyda llegará a la disputa luego de haber empatado con el Elche (2-2), perdido frente al Celta de Vigo (1-0), perdido frente al Levante (3-0) y perdido frente al Real Madrid (2-0), por lo que se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla con 21 puntos y -6 en el diferencial de goles.

Nianzou cae de nuevo: Almeyda arranca la semana del duelo ante el Athletic con diez ausencias en el Sevilla

Nianzou cae de nuevo: Almeyda arranca la semana del duelo ante el Athletic con diez ausencias en el Sevilla

Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron una derrota ante el Mallorca (3-2), un empate con el Osasuna (1-1), una derrota ante el Espanyol (2-1) y una derrota ante el Celta de Vigo (2-0), de manera que están en el puesto número 10 con 24 puntos y -9 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL SEVILLA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Sevilla y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 24 de enero a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SEVILLA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL