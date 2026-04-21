Sergio Ramos y sus palabras sobre la compra del Sevilla: "Va por buen camino"

La presencia de Sergio Ramos en Sevilla volvió a captar la atención este martes, en plena Feria de Abril. El defensa acudió a la plaza de La Maestranza para acompañar a su amigo Alejandro Talavante durante el tradicional Martes de Farolillos, una cita destacada en el calendario festivo de la ciudad.

José María del Nido Carrasco y Sergio Ramos en una rueda de prensa / Jose Manuel Vidal / EFE

La visita del camero no es casual: Ramos se ha convertido en una figura clave dentro del proceso de posible adquisición del Sevilla, en el que actúa como principal representante de un grupo inversor liderado por Five Eleven Capital. Su papel en estas negociaciones ha generado una enorme expectación en torno al futuro institucional de la entidad.

A su llegada, el central atendió brevemente a los medios, dejando un mensaje que invita al optimismo aunque sin profundizar en detalles. “Estoy de maravilla. Ahora estoy compartiendo muchos momentos con la familia y disfrutando. Creo que en pocos meses, semanas, habrá novedades y esperemos que sean las que todos queremos. Va por buen camino”, señaló en declaraciones a 'OneToroTV'.

La figura de Ramos sigue muy ligada a la ciudad, do<nde su presencia es habitual. Cada aparición pública despierta interés, como también ocurrió recientemente cuando compartió en redes sociales una imagen de su avión privado sobrevolando Sevilla. Días antes, el futbolista también estuvo presente en la reaparición de Morante de la Puebla durante el Domingo de Resurrección.

En paralelo, el proceso de compra del club avanza tras completarse la fase de análisis financiero. Con la due diligence ya finalizada, las conversaciones continúan abiertas a la espera de posibles avances en las próximas semanas. Todo ello coincide con un momento delicado en el plano deportivo, donde el equipo lucha por asegurar la permanencia: esta jornada tienen una 'final' para mantenerse, midiéndose al Levante, rival directo.