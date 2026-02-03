Sergio Ramos y todos los otros agentes libres que aún podrían llegar a LaLiga

El mercado de fichajes de invierno de 2026 bajó la persiana este lunes 2 de enero a las 23:59h, pero no todo ha acabado. Los jugadores sin contrato, los llamados agentes libres, aún pueden buscar equipo. En este sentido, en las últimas horas ha sonado con fuerza el nombre de Sergio Ramos para volver a Sevilla y al Sevilla FC.

Con varios equipos de LaLiga lastrados sin poder fichar o sin poder gastar demasiado dinero por sus límites salariales estrictos, el mercado de agentes libres se reactiva con los jugaodres en 'paro' con la intención de cerrar las últimas operaciones.

En este sentido, estos son algunos de los nombres que aún quedan libres y podrían ser opciones para algún equipo español:

Sergio Ramos El central es libre tras no renovar con Rayados de Monterrey de México. Según cuentan 'Radio Sevilla' y 'COPE', Sergio Ramos habría mantenido conversaciones con el club del Nervión para regresar y volver a vestir la camiseta hispalense esta misma temporada. De hacerse realidad, sería su tercera etapa en el club. Formado en la cantera, se marchó al Real Madrid en 2005 y volvió tras su corta etapa en el PSG en 2023. Ahora, con 39 años, lleva un mes entrenando en solitario y se ha ofrecido a la entidad. Hace semanas, los rumores apuntaban que el de Camas podría volver como inversor en la junta directiva del club, pero las tornas han cambiado ahora y su intención sigue volver... pero como jugador. Queda por ver si la entidad puede encajar su salario en su límite salarial, y si Matías Almeyda aprueba su vuelta.

Raheem Sterling El extremo inglés se encuentra sin equipo tras su salida del Chelsea este mismo enero mediante un acuerdo mutuo entre las partes. A sus 31 años y con experiencia en cuatro de los grandes de la Premier League (Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal) sigue en busca de destino y varias fuentes apuntan que sus representantes le habrían ofrecido a varios equipos, entre los que se encuentra el Tottenham o el Manchester United; el PSG de la Ligue 1; el Union Berlin, de la Bundesliga o el Nápoles, de la Serie A. Por ahora, las negociaciones se centran en su salario. En Stamford Bridge recibía una compensación económica de 300.000 libras a la semana, por lo que cualquier equipo de LaLiga que quiera hacerse con sus servicios deberá tener esto en cuenta y rebajar sus pretensiones si quiere que quepa en los límites salariales de la competición.

Paco Alcácer El delantero es el español con más valor en la lista actual de agentes libres. Valorado en 2,5 millones de euros, está sin equipo tras su salida del Sharjah FC de los Emiratos Árabes el pasado verano. Salido de la cantera del Valencia CF y con experiencia en LaLiga en equipos como Getafe CF, FC Barcelona o Villarreal, suma 144 goles en sus 435 partidos como profesional.

Kurt Zouma El polémico futbolista francés vive un periplo tras su salida del West Ham en 2024. Abucheado por su propia afición desde que saliera un vídeo suyo maltratando a sus dos gatos, su fútbol le llevó al Al-Orobah de Arabia Saudí y al CFR Cluj de Rumanía, club con el que rescindió este mes de enero. En el pasado, el central había sido vinculado a equipos como el Sevilla o el Valencia. Su valor actual es de 4 millones de euros.

Matías Rojas Excompañero de Leo Messi en el Inter Miami, la historia del paraguayo es curiosa. Salió de 'Las Garzas' para irse a River Plate en enero de 2025 pero tan solo seis meses después, optó por un regreso a la MLS de la mano de Portland Timbers. Tres meses más tarde, el equipo norteño le ha 'cortado' tras caer en los playoffs y se ha quedado libre en este mercado de invierno. A sus 30 años, el centrocampista puede ser una buena opción para equipos en Primera que busquen desborde y calidad técnica.

Rey Manaj Recordado por su estadía en el FC Barcelona, el internacional albanés está libre tras no renovar con el Sharjah FC árabe, donde compartió vestuario con Alcácer. Antes, pasó por el Sivasspor turco, Watford y Spezia. El Barça, cuando le traspasó al conjunto inglés en 2022, se guardó un derecho de tanteo y el 50% de una futura venta que no aplicó finalmente. Ahora, pendiente de una sanción de la FIFA por una polémica celebración con su selección, el delantero busca continuidad para seguir marcando goles en Europa.

Jesse Lingard El talentoso jugador inglés salido de la cantera del Manchester United buscó una salida para volver a reencontrarse con el fútbol en Corea del Sur, en las filas del FC Seoul. Los aficionados al balompié pudieron volver a verle esta pretemporada durante la gira del FC Barcelona en el país asiático y ahora, como agente libre, podría intentar un regreso a Europa.

James Rodríguez A sus 34 años y tras salir del Club León de México, James está en busca de un nuevo proyecto en el mundo del fútbol. Con más de 127 goles en su carrera, su última experiencia en LaLiga fue en las filas del Rayo Vallecano, en 2024.

Lucas Pérez Delantero puro, dejó el Deportivo de la Coruña, club de su vida al que volvió y fue el héroe del ascenso. Su aventura en el PSV neerlandés no fue completamente positiva y, tras ejercitarse durante un tiempo con el CD Leganés, ahora está sin equipo.

Dele Alli El eterno caso de un diamante roto. El inglés se ganó la confianza de Cesc Fàbregas para jugar en el Como de la Serie A, donde disputó tan solo nueve minutos antes de ser expulsado en su debut.

Juan Bernat Lateral izquierdo con recorrido y con un palmarés envidiable, sobre todo por su etapa en un PSG dominante en Francia. Volvió a España para jugar en el Villarreal y en el Getafe, y sigue sin equipo desde julio de 2025.