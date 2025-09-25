Sergio Herrera empaña la revolución de Víctor Muñoz

Ha nacido una estrella en Osasuna. No es que su talento fuese algo desconocido para los rojillos desde que llegase a Pamplona este verano, pero este jueves Víctor Muñoz derribó la puerta. Y lo hizo a lo grande. Su espectacular tanto tras una genialidad individual permitió a Osasuna sumar un punto en el Sadar ante un Elche aguerrido que aprovechó el error en el tiempo añadido de Sergio Herrera para marcharse de Navarra con un empate (1-1).

Osasuna impuso su juego desde un principio con una presión alta que asfixió la salida de balón del Elche. Sarabia apostó nuevamente por Iñaki Peña bajo palos y con Héctor Fort desde el lateral, con mención especial al lateral canterano azulgrana que estuvo incisivo en ataque en su mejor partido con los ilicitanos desde el inicio de esta nueva etapa en su carrera.

Víctor Muñoz derriba la puerta

Pero el protagonista del partido iba a ser Víctor Muñoz. Y lo demostró temprano. Arrancó desde la banda, trazó una diagonal brillante hasta la frontal y coló un latigazo por la escuadra enroscado al que Iñaki Peña no pudo llegar (1-0). El canterano azulgrana y madridista se estrenaba a lo grande con su nuevo equipo en un partido que abre las puertas de su titularidad de par en par.

El descanso permitió al Elche cambiar su cara por completo; Héctor Fort tomó protagonismo, Rafa Mir se hizo con las riendas en ataque... y todo empezó a funcionar. Los ilicitanos se quedaron cerca del gol en numerosas ocasiones hasta que en el tiempo añadido, un error incomprensible de Sergio Herrera dejando pasar el balón permitió a Pedrosa anotar el tanto del empate final (1-1). Reparto de puntos en El Sadar que deja al Elche quinto y a Osasuna decimotercero.