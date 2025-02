Sentencia del Caso Rubiales, última hora en directo: reacciones a la condena por agresión sexual a Jenni Hermoso

Todas las perlas del juez del juicio del 'caso Rubiales'

"Me tienen agotado. No me voy a enterar. Vamos a dar por acabado el día de hoy", "Usted viene a hablar de lo que se le pregunte. Uno no elige de lo que va a hablar" o "Insisto, ¿estamos acusando de algo a la testigo? Hay preguntas que les juro que no entiendo... ¿Le pegamos para que diga lo que usted quiera" han sido algunas de las perlas que nos ha dejado el juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto.

Puede leer esta y otras salidas de tono más aquí: