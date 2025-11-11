Selton Sued, el 'primo' de Roberto Firmino que ya deslumbra en el Athletic

Selton Sued Sánchez Camilo (Durango, 20 de febrero de 2007), es la nueva sensación del Athletic Club. El jovencísimo centrocampista de 18 años vivió una semana de ensueño, debutando el miércoles en St. James Park, y partiendo como titular en liga en la victoria ante el Oviedo del domingo.

De padre vasco y madre brasileña (de donde viene un parentesco lejano con el jugador del Liverpool, Roberto Firmino según varios medios de Brasil), Selton siempre ha marcado las diferencias allí donde ha estado, pero los primeros toques con el balón los hizo en el Abaroa de Basauri, club donde estuvo desde los seis a los diez años, antes que el Athletic lo reclutara para su equipo alevín.

Luis Francisco Lorenzo, su primer entrenador, destaca como ya despuntaba desde pequeño: "Cómo tocaba el balón, cómo lo recibía, cómo circulaba… Se ve que lo traía de cuna porque con ello se nace. Se le veía muy diferente al resto y eso que con nosotros jugaba con chicos un año mayores que él y a esas edades se nota mucho. Por eso se lo llevó el Athletic. Porque a esa edad ya tenía mucha categoría".

Esta temporada ya ha competido en cuatro competiciones distintas: empezó en el Baskonia en Segunda Federación, ha disputado la Youth League con los juveniles, con actuaciones muy destacadas como el 0-4 ante el Dortmund, donde marcó un gol y repartió dos asistencias, en Primera Federación con el Bilbao Athletic, hasta llegar a debutar con el primer equipo.

En su debut con el Oviedo jugó de mediapunta durante 64 minutos, cuando fue sustituido por Unai Gómez. No fue un estreno brillante, pero una sola acción le valió el foco y el asombro de todo San Mamés. En un intento de asistencia, Selton se sacó una rabona que fue interceptada por un central del conjunto asturiano.

Dendoncker, del Real Oviedo, ante Selton / Miguel Tona / EFE

Aunque quedó en nada, la imagen con las manos en la cabeza de sus compañeros en la grada, reflejan la calidad y el atrevimiento del jugador, que presume de una técnica inmejorable y una gran visión de juego. El centrocampista es muy autocrítico consigo mismo, y después del partido sorprendieron sus declaraciones donde afirmaba que "todavía debe mejorar" porque "aún no me da para jugar todo el partido".

"Al final es hacer lo mismo, pero rodeado por la gente que te quiere. Me he sentido muy arropado por la grada y hay que devolver ese cariño dentro del campo. Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima", añadió.

"Selton es un futbolista con una calidad y un desparpajo que llaman la atención, que no rehúye el esfuerzo y va hacia delante. Hay muchas esperanzas puestas en él. Tiene 18 años y todavía tiene que hacerse muscularmente. Es un paso importante para él", dijo Valverde, que parece que va a contar con su nuevo diamante ante las numerosas lesiones que acechan al equipo.

Sued no olvida sus orígenes, y tras el debut en LaLiga, se fue al salón de juegos de Jesús en San Miguel de Basauri para jugar unas partidas con los pequeños aficionados rojiblancos, un gesto aplaudido por los 'leones'. Un chico criado en el barrio, en la tierra, viviendo el sueño de cualquier niño que ansia vestir la camiseta del Athletic, pero con los pies en el suelo, consciente que el camino es largo, aunque que por calidad y desenfado, ya tiene mucho ganado.