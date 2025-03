Saviola: "A Lamine lo veíamos diferente al resto"

Javier Saviola conoce al FC Barcelona como pocos. Desde sus llegada a España como jugador azulgrana pasando por su etapa como segundo entrenador del Juvenil A, el destino ha permitido al conejo poder ser también partícipe del proceso formativo de estrellas de la actualidad del club como Lamine Yamal, Cubarsí o Héctor Fort.

El argentino habla con conocimiento de causa a pesar de su desvinculación por ahora de los banquillos; su relación con el club azulgrana sigue estando vigente con múltiples proyectos que estrechan la conexión del delantero con la entidad azulgrana. Dos temporadas después de su paso como técnico en las categorías formativas, Javier Saviola respone a las preguntas de SPORT sobre la actualidad azulgrana facilitadas gracias a casino.org.

Si alguien conoce bien desde dentro los femómenos Lamine Yamal, Cubarsí, Héctor Fort, Marc Guiu o Aleix Garrido, entre otros, ese es Javier Saviola. El argenitno regresó durante una temporada como ayudante de Óscar López en el Juvenil A del Barça donde fue campeón de la División de Honor de la categoría. El conejo pudo disfrutar de cerca del talento de las jóvenes promesas del fútbol formativo azulgrana, aunque de quien más especial recuerdo tiene es de la perla de Rocafonda.

Un fenómeno diferente al resto

Saviola admite que Lamine era un escogido, un jugador entre un millón capaz de hacer la diferencia: "A Lamine lo veíamos diferente al resto, por ejemplo, en la forma en que salvaba distancias. Cuando ves jugadores como Messi, a quien tuve la oportunidad de ver con 12 o 13 años, te das cuenta de inmediato, porque llevas mucho tiempo en el fútbol. Cuando un jugador tan joven muestra cosas distintas, especialmente cualidades poco comunes a esa edad, sabes que hay algo especial. Y con Lamine nos pasaba eso", reconoce. "A nosotros no nos preocupaba su parte futbolística, sino cómo gestionarlo, porque sabíamos que en el futuro tendría una gran oportunidad de llegar al primer equipo del Barça", admite el argentino.

Lamine Yamal con Óscar López, en la primavera del 2023 / Foto personal de Óscar López

A pesar de que los focos de atención se los llevó Lamine, muchos otros jugadores salieron de esa generación que estuvo a cargo del argentino. "Junto a Yamal, también estaban Héctor Fort y otros dos o tres jugadores más. Realmente fue un proceso excepcional que incluso Xavi detectó enseguida y nos pidió referencias sobre él. A partir de ahí, se empezó a trabajar con él, y para nosotros fue un orgullo, porque conseguimos que cinco o seis jugadores llegaran a equipos muy importantes siendo tan jóvenes. Verlos triunfar con las herramientas que intentamos proporcionarles fue un logro importantísimo. Sinceramente, fue un trabajo extraordinario", explica el conejo.

Las opciones del Barça

Lo cierto es que los diamantes que tanto pulió Saviola durante su etapa en el Juvenil A son ahora piezas clave del presente, pero también del futuro azulgrana. Hansi Flick es quien disfruta del talento de las categorías formativas del Barça como lo hiciese Xavi recientemente. El técnico alemán ha conseguido idear la receta de un equipo ganador liderado por la juventud de La Masia, gracias en buena parte al trabajo de todos los entrenadores del fútbol formativo así como de los técnicos que hicieron debutar a las estrellas del ahora.

Javier Saviola fue el segundo entrenador del Juvenil A hace dos temporadas / FC Barcelona

El objetivo, como no podía ser otro viendo el talento de la plantilla, apunta a la Champions League: "Le doy muchos números al Barça. Me está gustando muchísimo y está adquiriendo virtudes que antes no tenía, como la solidez defensiva. Está haciendo un gran trabajo. En el partido de ida contra el Benfica, jugó gran parte con 10 jugadores y supo sobrellevar y superar una situación muy complicada. Ahí es donde se ven los verdaderos equipos", confiesa.

"Futbolísticamente, el Barça está muy bien este año. Todos los jugadores están en un nivel muy alto, lo cual es complicado de conseguir en un equipo, porque normalmente tienes dos o tres que sobresalen del resto. Pero lo que vemos en este Barça es su once inicial muy fuerte, y después unos jugadores en banquillo que incluso pueden estar por encima", explica Saviola. "Para un técnico, esto es espectacular, porque puede optar por cualquier jugador y sabe que todos rendirán al máximo. Habrá que ver si esto les durará hasta el final de temporada. Pero, por su solidez defensiva y el estado de toda la plantilla, lo veo como un gran candidato", desvela en relación a las posibilidades del club.

El triplete, en el horizonte

Es bien sabido que hablar de éxitos a futuro no es una estrategia inteligente para ningún entrenador, aunque es cada vez más inevitable no relacionar la temporada del Barça de Flick con un posible triplete que está a no tantos partidos de conseguirse. El camino es largo, pero el equipo tiene una oportunidad única para hacer historia con una plantilla plagada de canteranos formados en las categorías formativas.

Lamine Yamal celebra el triunfo del Barça / Valentí Enrich / SPO

Saviola es consciente de que el equipo tiene posibilidades de realizar dicha gesta, aunque intenta quitarle presión a los jugadores: "Ganar el triplete es muy complicado y cada título hay que pelearlo. Creo que el Atlético de Madrid hará un gran partido en la vuelta. En los últimos 10 minutos del partido de ida, dio un golpe de autoridad, y la fase que viene será muy interesante", explica. "Aun así, el Barça tiene un gran equipo y muchas alternativas en el plantel. Es un equipo tremendamente competitivo, y cuando los jugadores empiecen a sentir el desgaste a lo largo de la temporada, cuenta con suficientes recambios para seguir compitiendo por los tres títulos", reconoce Saviola, un hombre de club que conoce