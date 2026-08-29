FÚTBOL
El Sardinero tiene nuevo ídolo: Yassir Zabiri, el ‘killer’ marroquí que ya está en boca de todos
El joven delantero solo necesitó la primera mitad contra el Elche para demostrar toda su calidad con un 'hat-trick' que fue clave para sumar la primera victoria en Liga (3-2)
Da igual lo que ocurra en el resto de encuentros de la jornada 3 de LaLiga EA Sports: el gran protagonista es Yassir Zabiri. El nombre que hasta ayer podía resultar desconocido para buena parte del aficionado español (no para los que siguieron el Mundial Sub-20 que conquistó con Marruecos) ya tiene una carta de presentación imposible de mejorar.
Tres goles al Elche en su primera titularidad con el Racing de Santander, todos ellos concentrados en una primera parte de locura y decisivos para que el conjunto cántabro sumara su primera victoria de la temporada. Zabiri necesitó apenas 21 minutos para firmar su ‘hat-trick’ y convertir El Sardinero en el escenario de su explosión definitiva.
Como mencionaba en líneas anteriores, quien haya seguido el Mundial Sub-20 de Chile no se habrá llevado ninguna sorpresa. Zabiri no apareció de la nada en Santander. Su nombre ya estaba escrito en mayúsculas en el torneo que convirtió a Marruecos en campeón del mundo Sub-20 por primera vez en su historia. En la final contra Argentina, el delantero nacido en Marrakech marcó los dos goles del 2-0 y terminó el campeonato con cinco tantos, suficientes para convertirse en uno de los grandes nombres del torneo.
Aquella final explica bastante bien qué tipo de delantero es Zabiri. El primer gol ante Argentina llegó de falta directa; el segundo, atacando el área y demostrando esa mezcla de intuición y sangre fría que ahora ha trasladado a España.
Por ello, el Stade Rennais decidió primero adelantarse al mundo y firmarlo en febrero a cambio de 10 millones de euros, que se embolsó el Famalicão, equipo que lo trajo de África a Europa, y después cederlo sin opción de compra al Racing para que se empiece a foguear en la verdadera élite.
Una titularidad ha necesitado para demostrar todas las condiciones que tiene. No es únicamente un ‘9’ de área esperando el último pase. Es un atacante zurdo, móvil, con capacidad para interpretar los espacios, atacar la espalda de la defensa y participar en diferentes alturas del ataque. No obstante, cuando tiene que cazar el balón dentro del área, lo hace como un rematador puro. Lo demostró en el tercer tanto contra el Elche, con una potente tijera de primeras que no pudo repeler Dituro.
Antes, ya había marcado dos. El primero, gracias a su capacidad para presionar, robándole el balón al meta del Elche, y el segundo, exhibiendo su gran finalización con un zurdazo cruzado abajo. Tres tantos que ya lo han convertido en la gran sensación del inicio liguero. Tres goles totalmente distintos.
Ahora viene el verdadero examen para un Zabiri que quiere reivindicarse en España. De la generación del 2005, el de Marrakech, gran perla del fútbol marroquí, no tuvo muchas oportunidades en sus primeros meses en Francia y llega a Santander para disponer de los minutos que no encontró en Rennes.
Si es capaz de firmar exhibiciones como la de esta semana, el Racing no sufrirá para mantener la categoría y el Rennes contará la próxima temporada con un delantero sensacional y, claramente, muy revalorizado. De momento, ya ha dejado una huella en LaLiga y en El Sardinero. Desde Tchité, en la temporada 2008-09, ningún jugador del Racing había marcado un ‘hat-trick’ en Liga.
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