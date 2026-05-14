Sarabia, sancionado con cuatro partidos y fuera del banquillo hasta la próxima temporada

Eder Sarabia no volverá a sentarse esta temporada en el banquillo del Elche. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con cuatro partidos al técnico vasco por los insultos dirigidos al equipo arbitral tras la derrota frente al Real Betis en La Cartuja. Un castigo durísimo para el conjunto ilicitano, que afrontará sin su entrenador las dos últimas jornadas del campeonato en plena pelea por evitar el descenso.

La sanción llega a raíz de lo reflejado por Isidro Díaz de Mera en el acta arbitral del encuentro. Según escribió el colegiado castellano-manchego, Sarabia se dirigió a los árbitros en el túnel de vestuarios en los siguientes términos: "Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta". El acta también recoge que, minutos después, el entrenador acudió al vestuario arbitral para disculparse personalmente por lo sucedido.

El Elche presentó alegaciones tratando de invalidar la expulsión. El club argumentó que no existían imágenes que acreditasen las palabras reflejadas en el acta y defendió que Sarabia no llegó a coincidir con el equipo arbitral en la zona de vestuarios. Sin embargo, el Comité desestimó el recurso al considerar que no se aportaron pruebas suficientes para desvirtuar la versión arbitral.

"Procede confirmar íntegramente la expulsión recurrida", señala la resolución emitida por la RFEF. La infracción cometida por el entrenador franjiverde contemplaba una sanción de entre cuatro y doce encuentros, por lo que finalmente recibió el castigo mínimo.

La expulsión se produjo en un contexto de máxima tensión tras varias decisiones arbitrales que indignaron al Elche, especialmente la anulación del gol que habría supuesto el 1-2 antes del descanso. El tanto fue invalidado por una mano previa de André Da Silva, una acción que Sarabia criticó con dureza tras el partido: "Es claramente gol. La mano está en posición natural, es involuntaria y la inmediatez se pierde porque André no es el que marca, sino el que asiste".

El técnico vasco se perderá los compromisos frente al Getafe y el Girona, dos auténticas finales para un Elche obligado a sumar para mantener opciones de permanencia hasta la última jornada.