Una sanción de hace dos años deja al Atlético sin su perla en Champions

El Atlético de Madrid ya tiene la mirada puesta en su estreno en la Champions League 2026/27. El conjunto dirigido por Diego Simeone afrontará este miércoles una exigente visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool, en el primer partido de la fase liga, y lo hará con una ausencia inesperada que nada tiene que ver con problemas físicos.

Alexander Sorloth será la baja conocida por lesión. El delantero noruego arrastra una contractura muscular desde antes del comienzo oficial de la temporada y todavía no ha podido reincorporarse al trabajo colectivo. El Atlético regresó este lunes a los entrenamientos después de la jornada de descanso concedida tras el triunfo por 3-0 ante el Athletic, pero Sorloth continúa al margen y no formará parte de la expedición que viajará a Inglaterra.

Alexander Sorloth, durante un entrenamiento. / EFE

La segunda ausencia será la de Arnau Ortiz. El extremo catalán, que cuenta con ficha del primer equipo y ya ha tenido su estreno oficial con el Atlético de Madrid, no podrá participar en el duelo de Anfield debido a una sanción europea que todavía arrastra desde su etapa en el Slask de Breslavia.

El castigo se remonta a agosto de 2024, cuando Arnau Ortiz disputó con el conjunto polaco una eliminatoria de clasificación para la Conference League frente al St.Gallen. El Slask afrontaba la vuelta después de haber perdido 2-0 en Suiza y llegó a ponerse 3-1 en el marcador durante el encuentro de vuelta.

Arnau había entrado al terreno de juego durante la prórroga, pero su participación fue muy breve. El futbolista vio dos tarjetas amarillas en apenas unos minutos: la primera por una acción considerada como simulación y la segunda después de protestar una decisión arbitral. La expulsión se produjo en un encuentro especialmente complicado para el conjunto polaco, que ya había sufrido otras dos expulsiones.

El Slask de Breslavia terminó quedándose fuera de la competición después de encajar un gol del St.Gallen en los últimos compases. La sanción derivada de aquella expulsión ha terminado afectando ahora al Atlético de Madrid, privando a Arnau Ortiz de disputar uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

De esta manera, Simeone afrontará el estreno continental con dos ausencias confirmadas, aunque la situación de la plantilla presenta también algunas noticias positivas. Jonathan David ya está recuperado de la contractura cervical que le impidió debutar con el Atlético en San Mamés y estará disponible para el técnico argentino.

También se espera que Julián Álvarez siga dando pasos adelante después de reaparecer ante el Athletic. El delantero disputó la última media hora del encuentro y dispuso de una de las ocasiones más peligrosas del Atlético. Este lunes trabajó junto a los jugadores que no fueron titulares el sábado y, una vez finalizada la sesión, prolongó su entrenamiento con varias carreras junto a Luis Piñedo, preparador físico.

El Atlético tendrá poco margen para preparar tácticamente el encuentro. Simeone únicamente dispondrá de una sesión con todos los futbolistas disponibles antes del partido. La plantilla viajará el martes por la mañana a Liverpool y realizará por la tarde el último entrenamiento en Anfield, escenario en el que el conjunto rojiblanco iniciará su camino en la nueva Champions.

El duelo, además, supondrá el reencuentro entre Atlético y Liverpool después de haberse enfrentado también en la pasada edición de la máxima competición europea. Esta vez, ambos volverán a encontrarse en Inglaterra con tres puntos en juego y con Simeone obligado a afrontar el partido sin Sorloth ni Arnau Ortiz.