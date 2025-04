Sancet y Nico Williams firman la remontada del Athletic sobre el Rayo

Oihan Sancet y Nico Williams firmaron una remontada al Rayo Vallecano en San Mamés que fortaleció la cuarta plaza en la tabla del Athletic y anima a los de Ernesto Valverde de cara al importante partido europeo del jueves también en San Mamés, la vuelta de cuartos de final de Europa League ante el Rangers.

Sancet marcó de penalti y de un gran disparo desde la frontal su decimocuarto y decimoquinto goles ligueros de la temporada y Nico con otro gran disparo, más escorado, para dejar en nada el tanto de Pathé Ciss que abrió el marcador en la primera mitad aprovechando el rechace del meta internacional en un penalti lanzado por Pedro García.

Asi, los 'leones', que remontaron en la segunda parte cuando Valverde puso en el campo a sus estrellas, además de animarse para el jueves, defienden su cuarta plaza en la tabla, dan un paso más hacia la Liga de Campeones, se acercan provisionalmente a tres puntos del tercer puesto que ocupa el Atlético Madrid, mantiene los seis que tenía sobre el Villarreal y ya son nueve los que le saca al sexto, el Betis.

El Rayo, que sigue justo en mitad de la tabla, en la que es décimo, no cambia su mala dinámica de resultados de las últimas jornadas.

De inicio Valverde cambió prácticamente a todo el equipo, un total de nueve jugadores, respecto al que empató a cero el jueves en Glasgow ante el Rangers. Hasta a los hermanos Williams, santo y seña del equipo, les dio descanso para que se recuperen de cara a la vuelta el jueves frente al conjunto escocés también en San Mamés.

Iñigo Pérez, por su parte, no hizo pagar mucho a sus jugadores el 0-4 de la jornada anterior en Vallecas contra el Espanyol, si bien dejó al equipo sin '9' y, además de a Nteka, también prescindió de inicio del exrojiblanco Unai López.

A pesar de la falta de un ariete, el Rayo dejó claras desde el principio las intenciones con las que llegó a San Mamés con un par de ataques muy peligrosos del '9' mentiroso, Álvaro García, aunque ambas en fuera de juego. La primera a los 26 segundos de partido.

Intentó responder el Athletic con acciones sin éxito los sustitutos de los Williams, Djaló y Berenguer, y un par de disparos de los bermeanos Jauregizar y Unai Gómez.

Pero el choque estaba más para los contragolpes vallecanos que para el asedio bilbaíno y, después de que Guruzeta intentase dirigir a portería sin conseguirlo un centro a balón parado de Unai Gómez, se produjo la jugada que definió la primera parte.

Álvaro mandó fuera de manera increíble un mal rechace de Paredes, pero en su intento de tapar su disparo Vivián le rozó con los tacos y Cordero Vega pitó, a instancias del VAR, uno de esos penaltis que dan pie a mucho debate.

Unai Simón le cazó las intenciones y el balón a Pedro García, pero ya no pudo con el disparo tras el rechace de Pathé Ciss. Quien no tenía los pies en el área cuando lanzó su compañero desde los once metros, pero sí la cabeza y el torso.

Un disparo de Berenguer, bloqueado por Aridane, dio paso al descanso.

No esperó nada Valverde para mover el equipo ante su falta de filo en la primera mitad y ya hizo dos cambios a vuelta de vestuarios dando entrada a Sancet y Sannadi.

Fue como pedir a su equipo que tocase a rebato y ya Djaló amenazó con el 1-1 con un tiro cruzado tras buena jugada en el área antes de que llegase esa igualada en el segundo penalti del partido. Esta vez un agarrón claro de Pacha Espino a Sannadi cuando el 'Elefante africano' entraba al área.

A Sancet no le pudo a presión de los cinco fallos en siete lanzamientos que lleva su equipo esta temporada y batió con autoridad a Batalla, especialista en esos disparos como Simón.

A pesar del empate Valverde quería más y fue poniendo a todas sus estrellas en el campo para acabar el choque también con los Williams y Galarreta sobre el césped.

Como tampoco el Rayo le perdía la cara al encuentro, el juego se volvió de y vuelta aunque claramente con el Ahletic de dominador.

Y, aunque De Frutos, Álvaro y el Pacha Espino amagaron con el 1-2, llegó lo que más se esperaba, que fue el 2-1. Y lo hizo en sutil y poderoso a la vez de Nico Williams. Un disparo colocado al segundo palo desde el vértice derecho y con la izquierda, el lado contrario y el otro pie con el que suele buscarlo por la izquierda.

Ya en el añadido, Sancet dejó otra gota de calidad sobre el terreno de juego con un disparo desde la frontal imposible para Batalla.