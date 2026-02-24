Así es la rutina de Pape Gueye, el héroe de la Copa África, antes de un derbi: gafas Meta, rezo y gol de la victoria

Cada vez más futbolistas deciden crear su propio contenido y enseñar su día a día a los aficionados. Las redes sociales y las nuevas tecnologías han cambiado la forma de comunicarse con el público, y ahora los jugadores no solo destacan por su rendimiento deportivo, sino también por cómo comparten su rutina. Entrenamientos, concentraciones, momentos familiares o incluso la preparación previa a un partido forman parte de ese contenido que acerca al vestuario al seguidor.

Este fin de semana, Villarreal y Valencia disputaron un gran derbi el pasado fin de semana, un encuentro intenso y vibrante que terminó con victoria del submarino amarillo por 2-1. El choque, marcado por la gran rivalidad, dejó grandes momentos tanto dentro como fuera del terreno de juego. Entre ellos, de la mano de Pape Gueye, que retransmitió las 24 horas anteriores al partido.

Gueye se pasa a 'creador de contenido'

El video comienza saliendo de casa y cogiendo una crema de la mesa, "me la reclaman", una escena cotidiana grabada con unas gafas inteligentes de Meta. Este dispositivo permite registrar absolutamente todo sin necesidad de sostener el móvil, ofreciendo una perspectiva en primera persona mucho más natural. Este formato está en plena tendencia y son muchos los creadores (y también deportistas) que lo utilizan para documentar su rutina.

La cámara acompaña a Pape Gueye hasta su coche, un potente Mercedes-Benz G63 AMG, con el que se dirige al entrenamiento en la mañana del partido. Desde el vehículo explica: “Bueno, hoy Valencia, día de partido y he decidido grabar un poco mi día para enseñarles cómo es un partido de liga”, mostrando cercanía con la afición.

Ya en las instalaciones del Villarreal, saluda a sus compañeros entre bromas. Uno de los momentos más divertidos lo protagoniza Alfonso Pedraza, que le dice entre risas: “No puedes grabar”, mientras el centrocampista se dirige a su sesión individual de videoanálisis. Más tarde, el equipo realiza la sesión colectiva junto al técnico Marcelino García Toral para ultimar los detalles tácticos.

Pape Gueye en el encuentro contra el Valencia CF / Andreu Esteban

Tras la siesta de 16:00 a 18:00, Gueye retoma su rutina. En pleno Ramadán, dedica un momento a la oración antes de acudir a la sesión de vídeo colectiva. El propio jugador se graba mientras rompe el ayuno, reflejando la importancia de su fe en un día tan señalado. A las 19:20 pone rumbo al estadio y a las 19:30 ya está preparándose con los fisioterapeutas para recibir masajes antes del partido.

Partidazo y gol decisivo

A las 21:00 comienza el derbi y el Villarreal termina imponiéndose por 2-1. Gueye fue uno de los mejores del encuentro y anotó el segundo tanto del equipo en el minuto 45+6’, transformando un penalti clave para encarrilar la victoria.

Tras el pitido final, el vestuario se llena de celebración y bromas, especialmente con Foyth y Pepé, este último con la ceja rota. A las 23:55, el equipo abandona el estadio con un mensaje claro: trabajo cumplido y tres puntos más en el casillero del Submarino.

El héroe de África y Senegal

Pero el protagonismo de Gueye no se limita al derbi valenciano. El centrocampista también fue el gran héroe de la Copa África con la selección de Senegal. En una final cargada de tensión y considerada una de las más morbosas de la historia reciente del torneo, el futbolista del Villarreal apareció en el momento decisivo, con un gol en el 94.

Un tanto agónico, en la prórroga, que desató la locura entre los aficionados senegaleses y que le convirtió en héroe nacional.