Las rotaciones le salen mal a Simeone

El Atlético de Madrid cedió un empate en el Ciutat de València frente al Levante (0-0) y prolonga su mala dinámica lejos del Metropolitano. De once partidos a domicilio, los colchoneros han ganado tres, empatado cinco y perdido otros tres. En un partido con muy poco que contar destacó la ausencia de Julián Álvarez en el once titular del Cholo, así como el terrible cabezazo entre Sørloth y Matías Moreno, que dejó al noruego en observación en el hospital. El peaje fue alto para los rojiblancos ya que Pablo Barrios y Marcos Llorente fueron sustituidos con problemas físicos.

Pensó Simeone en el duelo copero del jueves frente al Real Betis y dejó a varias vacas sagradas en el banquillo. Rotaciones delicadas, de esas que si ganas, bien, y si pierdes se tornan en contra. Sin Julián ni Hancko ni Baena ni Giménez ni Pubill, el Atlético amenazó con un saque de esquina ejecutado por Nahuel Molina y que Nico González, con un remate entre el hombro y la cabeza, a punto estuvo de convertir en el 0-1 de no ser por la intervención de Ryan.

Susto de Sørloth

Los colchoneros intimidaron y eso les valió para monopolizar el esférico ante un Levante defendiendo en un bloque excesivamente bajo, juntando hasta a seis futbolistas en repliegue. El plan del Cholo, no obstante, cambió por completo antes de la media hora de juego. En una acción de estrategia en el área rojiblanca, Sørloth, en su intento de despeje, cabeceó a Matías Moreno. El colegiado, García Verdura, detuvo el partido aplicando la normativa de conmoción cerebral y ambos jugadores, atendidos por las asistencias médicas, no pudieron continuar sobre el césped, llevándose la peor parte el noruego, que fue trasladado al hospital para ser observado en detalle.

Alexander Sørloth fue retirado en camilla tras un impacto brutal en la cabeza / EFE

Tarde de lesiones

No le quedó otra que recular a Simeone. Las lesiones de Sørloth y posteriormente las de Barrios y Marcos Llorente obligaron al entrenador argentino a sacar la artillería, con Álex Baena intentando conectar con un desasistido Julián Álvarez. Luís Castro también movió ficha y sacó a su baza ofensiva con Etta Eyong, que se marcó una carrera individual peligrosa nada más pisar el campo.

Julián Álvarez fue suplente en el Ciutat de València / EFE

Los rojiblancos pisaban el área de Ryan a ráfagas, con Nico González y Julián poniendo en apuros al guardameta 'granota'. El Levante no se quedó atrás y Dela rondó el 1-0 con un testarazo que salvó Oblak con su manopla derecha. La última, ya en el tiempo añadido, corrió a cargo de Julián Álvarez, pero el argentino está de pega de cara al gol. No anota en Liga desde el 1 de noviembre frente al Sevilla. Ya ha llovido.