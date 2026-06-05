Roberto Jiménez, responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga: “Es viable empezar la temporada el 14 de agosto”

Con la temporada de clubes a punto de terminar —faltan por resolverse los playoffs de ascenso—, el Mundial asoma a la vuelta de la esquina. La cita de Estados Unidos, México y Canadá vivirá su partido inaugural el jueves 11 de junio, con el México-Sudáfrica (21:00 horas), y se prolongará hasta el domingo 19 de julio, cuando se dispute la final en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium). Con el gran torneo del verano todavía por jugarse, competiciones como LaLiga ya planifican el próximo curso.

Posturas encontradas con AFE

La propuesta de la patronal, esbozada por Javier Tebas en varias intervenciones, dibuja un escenario de inicio escalonado en función de los equipos y de la presencia de mundialistas en sus plantillas. La primera jornada se disputaría el fin de semana del viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto. Para Roberto Jiménez, responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga y, por tanto, nexo entre los vestuarios y la competición, la propuesta es “proteccionista” y “viable”.

"Estamos intentando encontrar la fórmula más adecuada para garantizar esa protección. Hemos mantenido ya tres reuniones con la AFE en busca de consenso. La propuesta de LaLiga cumple íntegramente el convenio colectivo: se respetan los 21 días de vacaciones establecidos para los futbolistas y también los 20 días de pretemporada, cuya planificación corresponde a cada club", defiende quien fuera futbolista del Atlético de Madrid, Benfica, Olympiacos, Espanyol y Alavés, entre otros.

La Real Federación Española de Fútbol acordó en asamblea presentar el calendario de la próxima temporada el 30 de junio, pero es consciente de que las negociaciones entre el sindicato y la patronal todavía no han llegado a buen puerto. Tal y como declaró en una entrevista con SPORT Diego Rivas, secretario general de AFE, "LaLiga tiene que empezar el 22 o el 23 de agosto por el descanso y la salud de los jugadores".

La propuesta de un inicio escalonado

Estos son ahora mismo los dos puntos de vista que hay sobre la mesa. Desde la patronal de clubes, el responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga asegura que se han planteado "soluciones concretas y flexibles" para que la primera jornada pueda disputarse el fin de semana del 14 al 16 de agosto, como viene siendo habitual en los últimos años.

"Y que los clubes afectados por el Mundial puedan jugar esa primera jornada entre semana, después del 14 de agosto, favoreciendo la logística lo máximo posible dentro de las condiciones de equilibrio y justicia deportiva para todos los clubes", explica Roberto Jiménez, quien considera que "no todos los futbolistas se ven afectados igual por el Mundial".

Según los análisis realizados por LaLiga, estadísticamente solo cuatro equipos se verían realmente afectados por la presencia de futbolistas que "pudieran alcanzar las semifinales o la final del Mundial". "Es una propuesta proteccionista y viable", insiste. El calendario de la temporada debe integrar las competiciones europeas, las ventanas FIFA, la Copa del Rey, los playoffs de ascenso y los compromisos internacionales.

"Con el condicionante especial de que este verano el Mundial va a durar hasta diez días más que los mundiales anteriores, lo que lo complica todo un poco más, si cabe. Hemos propuesto a AFE incluso ir juntos a explicar a los jugadores la realidad y las limitaciones del calendario para buscar soluciones compartidas, y esperamos poder llegar a ellas pronto sin tener que comprometer tampoco la sostenibilidad y el correcto desarrollo de la competición", concluyó Jiménez, que ejerce desde diciembre como responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga.