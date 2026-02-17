Roberto Gómez, explota contra el arbitraje, tras el Girona - Barça: "Cobran 350.000 euros al año"

El Barça salió de Montilivi con rostros de frustración e indignación. Al conjunto de Hansi Flick no le terminaron de salir las cosas. El equipo se estancó, estuvo poco inspirado en ataque y en defensa. Los azulgrana volvieron a sufrir los desajustes de las últimas semanas. Pero más allá del nivel de juego del equipo, hubo una acción que dejó mucha polémica tras el partido.

Se trata del segundo gol del Girona, de Fran Beltrán. En la jugada del gol del exjugador del Celta, hay un pisotón claro sobre Jules Koundé, por parte de Echeverri. Sin embargo, el colegiado del encuentro, Soto Grado, decidió 'hacer la vista gorda' y no señalar nada. Tampoco fue a revisar la jugada para escuchar una recomendación del VAR (en caso de que lo avisaran).

Los futbolistas del Barça estallaron, y fueron a buscar a Soto durante y después del encuentro. Flick, también estaba muy enfadado. En rueda de prensa, junto a Rafa Escrig, abandonó la zona mixta tras ver cómo el periodista de DAZN no opinaba sobre la acción. Los comentaristas de DAZN, consideraron que la falta era bastante clara y que 'se la comió'. Pero no solamente eso, sino que en Madrid, la prensa considera que sí fue punible la acción de 'el diablillo' sobre el lateral francés.

En Madrid, lo tienen bastante claro

Uno de ellos, fue Roberto Gómez, periodista de Radio Marca. Roberto considera que el foco tiene que estar, directamente, en el Comité Técnico de Árbitros. “Soto, dimisión. Esto no puede seguir así”, decía rotundamente en La Tribu.

Roberto Gómez defendió con firmeza que el FC Barcelona tiene motivos para sentirse perjudicado tras varias decisiones que le han afectado en los últimos partidos. Según explicó, el club azulgrana está en su derecho de protestar por lo ocurrido en determinados encuentros. Incluso sostuvo que la entidad catalana ha sido moderada en sus quejas, recordando que en otras etapas también el Real Madrid elevó el tono contra el estamento arbitral cuando se sintió afectado. Para el periodista, el problema no se limita a un error puntual, sino que responde a una crisis más profunda.

"Tiene razón el Barça en protestar con el tema arbitral, tiene toda la razón del mundo", considera. Incluso fue más allá al señalar que el club azulgrana "se queda corto en lo que hace", recordando que en su momento también el Real Madrid elevó el tono contra los árbitros.

"En la Federación Española de Fútbol hay en una crisis tremenda, y el fútbol español está en una crisis tremenda por culpa del tema arbitral", apuntando al CTA. "Está manipulando la competición, y esto es gravísimo", dice.

"Cobran 350.000 euros"

Otro de los puntos que abordó fue el salario de los árbitros. Recordó que sus ingresos son elevados y defendió que una remuneración alta es positiva si va acompañada de un servicio acorde a esa responsabilidad.

"Cobran 350.000 euros, me parece muy bien que cobren eso, pero no se corresponde con el servicio que prestan", considera, tras el error entre el árbitro de campo y la sala VAR.