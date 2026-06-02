La RFEF dará a conocer el calendario 2026-27 el 30 de junio en la Plaza de Colón

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró este martes la reunión de su Junta Directiva e informó de que el próximo 30 de junio se reunirá la Asamblea General para cerrar la temporada 25/26 en su sede de Las Rozas y que la presentación del calendario de competición para el próximo curso será en la Plaza de Colón de Madrid.

La junta directiva presidida por Rafael Louzán decidió que la asamblea comience a las 12.00 horas en su sede de la Ciudad del Fútbol y que los calendarios de las competiciones oficiales para la temporada 26/27 se darán a conocer en la Plaza Colón a partir de las 19.00h.

La negociación entre la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y LaLiga respecto al calendario de competición de la próxima temporada está estancada y hasta la fecha no hay acuerdo, según informó a EFE el secretario general de la AFE, Diego Rivas.

En este momento, el principal punto de desacuerdo entre la AFE y la patronal del fútbol profesional está en la fecha de inicio de la competición, marcado por el final del Campeonato del Mundo que se iniciará en los próximos días en Estados Unidos, Canadá y México y los compromisos televisivos de LaLiga.

Desde la AFE, ha explicado su secretario general, insisten en que los partidos deben empezar el fin de semana del 23 de agosto, mientras que LaLiga apuesta por comenzar diez días antes, el 14 de agosto.

La prioridad de la AFE es "proteger la salud" de los futbolistas, sobre todo de aquellos que puedan disputar la fase final del Campeonato del Mundo, ha comentado Rivas.

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“Nuestra intención es seguir empezando ese fin de semana del domingo 23 de agosto para que tengan ese descanso y puedan afrontar una temporada exigente en las mejores condiciones”, ha indicado el secretario general del sindicato de futbolistas.