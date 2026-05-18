Revolución en los derechos televisivos: LaLiga y el Mundial 2026 se podrá ver gratis y en directo en Brasil

Apuntando a una expansión de mercado, LaLiga ha llegado a un acuerdo único en la historia de los derechos televisivos, que verá la transmisión de sus partidos de manera totalmente gratuita a través de YouTube en Brasil durante las próximas seis temporadas.

Pero el acuerdo no es con YouTube, sino con el canal CazéTV, que registra 26,2 millones de suscriptores, dedicando su contenido a la la cobertura de eventos deportivos, especialmente fútbol tanto internacional como de clubes y que llevará todos los partidos del Mundial este verano -- exclusivamente para Brasil.

"Esta alianza con CazéTV representa una oportunidad muy importante para acercar aún más LALIGA a los aficionados brasileños a través de un modelo de distribución digital y de gran alcance, alineado con la forma en la que las nuevas audiencias consumen deporte hoy", manifestó el presidente de LaLiga, Javier Tebas en el comunicado oficial.

Cabe señalar que el acuerdo también otorga a Cazé TV los derechos para utilizar contenido de los partidos -- como lo son momentos destacados y resúmenes -- a través de sus redes sociales.

Pedri y Vinicius Jr. durante 'El Clásico' en LaLiga / Europa Press

Con ayuda de Cristiano Ronaldo

Hay un hilo que une a la leyenda del Real Madrid con este acuerdo. Si bien el stremer Casimiro Miguel fue el fundador del proyecto y permanece como la imagen de Cazé TV, detrás del canal se encuentra LiveMode, una agencia de comunicación y marketing brasileña encargada de manejar derechos de coberturas deportivas y en la cual, Cristiano Ronaldo es accionista.

La empresa dio un impulso sustancial a Cazé TV para que consiguiera los derechos del Mundial de Qatar y en 2025 adquirió el totalidad del canal. Coincidencia o no, apenas hace tres días se dio a conocer que Cristiano Ronaldo había adquirido acciones de Live Mode.

Para la cobertura de este Mundial, Live Mode ha dado un paso más al frente y llevará también 34 partidos para Portugal incluidos todos los de la selección lusitana.

Explotando la sensación del Mundial

El canal nació apenas hace cuatro añosv, de la mano de Casimiro para transmitir los partidos del Mundial de Qatar 2022, un éxito rotundo que en su momento impuso el récord de más sintonizaciones simultáneas en YouTube para un evento en vivo con 6,1 millones durante el Brasil vs Croacia en los cuartos de final.

Desde entonces ha cubierto también el Mundial de Clubes, los Juegos Olímpicos de París 2024, Europa League, Conference League y diversos torneos del fútbol sudamericano.

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La transmisión de eventos deportivos de manera legal a través de YouTube se ha convertido en una práctica común en Brasil y que podría pronto propagarse en Europa, pero este acuerdo con Cazé TV marca un hito en los derechos televisivos, siendo el primero de este tipo de las cinco ligas top del fútbol europeo.