La revolución arbitral que propone Julio Salinas

Los arbitrajes del fútbol español siguen acaparando protagonismo tras las críticas recibidas en las últimas semanas. Vinicius, Ancelotti y Cerezo han sido los últimos en pronunciarse sobre las decisiones de los colegiados. Sus actuaciones siempre están en el punto de mira y, para evitar suspicacias, Julio Salinas tiene la solución. En un evento de golf patrocinado por NACEX para recaudar fondos para los afectados por la DANA, el exjugador del FC Barcelona propuso una revolución en el arbitraje español.

El que fuera futbolista de Athletic, Atlético y Barça, entre otros, se puso en la piel de los colegiados y se preguntó los motivos que han llevado al Real Madrid a quejarse constantemente de los árbitros: "¿De qué se queja el Madrid? Me parece una vergüenza lo que le ha pasado a Munuera Montero. Las críticas hacia su persona, hacia su familia, hacia la empresa… Me parecen fuera de lugar. No sé quién ha inventado esos bulos, que al final están destrozando a una persona y a su entorno familiar. Y si vamos al arbitraje, ¿qué decisión ha tomado? ¿Cuáles han sido sus errores? ¿Que los árbitros se equivocan? Sí, muchas veces. Pero al final todo el mundo lo ve de un color u otro".

Los árbitros saben que el que arbitre al Real Madrid y lo haga mal, ya no es nevera, directamente no arbitra más Julio Salinas — Exjugador del FC Barcelona

Pero Salinas no se quedó ahí. "Los árbitros ven una persecución. Casi sin querer siempre ves los medios de comunicación todos los días. No te puedes apartar. La presión la tienes. Sabes que el que arbitre al Real Madrid y lo haga mal, ya no es nevera, directamente no arbitra más. Muchas veces la presión te condiciona -ha pasado toda la vida- en mostrar por ejemplo una amarilla o roja dependiendo de qué equipo o jugador sea. Es fácil sacársela a un equipo de la zona media-baja de la tabla", valoró el que fuera delantero.

La solución

Por ese motivo, al ser preguntado por la solución, no dudó en pedir un cambio que supondría una auténtica revolución: "Me pregunto, ¿por qué no nos quitamos esta responsabilidad y cogemos a árbitros extranjeros? No tendrán presión y no pasaría nada. Al final se irán a casa y no tendrán a los medios encima. No habría suspicacias", comenzó diciendo.

"En Real Madrid TV están constantemente acosando a los árbitros, es derribo tras derribo. En los medios hablan siempre de Madrid y Barça. Los árbitros no pueden ser inmunes a este tipo de presión y menos si involucran a su familia", añadió. "Si cogemos un árbitro extranjero, puedes estar con más libertad. No será un árbitro de Madrid o Barça porque es extranjero", concluyó.