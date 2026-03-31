Respaldo para Valverde en el Athletic: "Ha sufrido mucho"

Pase lo que pase en el Athletic Club esta temporada, una cosa tienen clara: el proyecto de la 2026/27 no tendrá a Ernesto Valverde en el banquillo. El conjunto rojiblanco recibió el anuncio del adiós del 'Txingurri' a once jornadas de finalizar la Liga, situación que les pilla en plena pelea por meterse en plazas europeas de cara a la próxima campaña. A pesar de la extraña situación, el respaldo de la plantilla es total, tal como ha indicado Gorka Guruzeta en una entrevista con 'Radio Euskadi'.

Guruzeta, delantero del Athletic / LALIGA

"Su marcha no la sabíamos por nadie, pero se veía venir un poquito. Llevamos cuatro años buenísimos con él. Creo que es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic en la historia, para mí el mejor que he tenido en mi carrera. Es una pena que no siga con nosotros, pero él también ha sufrido mucho este año y toma una decisión buena. Se va haciendo las cosas muy bien y ojalá lo terminemos bien y conseguimos entrar en Europa", puntualizó el delantero.

Con la salida de Ernesto Valverde en el horizonte, el Athletic Club ya trabaja en la búsqueda de un relevo en el banquillo. Entre las opciones que se manejan, el nombre que gana más fuerza es el del técnico alemán Edin Terzic, considerado el principal candidato por Jon Uriarte, quien por ahora es el único aspirante a la presidencia del club. Por el momento, el entrenador no ha confirmado ni desmentido posibles contactos con la entidad bilbaína.

Ernesto Valverde, en San Mamés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

También habló Guruzeta de la dinámica de los suyos, que se fueron al parón venciendo al Betis por 2-1: "Los tres puntos del último partido son muy importantes y volvemos con hambre de mirar a los puestos de arriba. Está siendo un año diferente y raro, con muchas bajas, pero hay que tomarlo como algo positivo para darnos cuenta del equipo que somos y que siempre cuesta ganar los partidos. En los dos últimos años, ganando, no mirábamos si jugábamos bien o mal. Este año se ve más donde tenemos que mejorar".

El ariete, que suma 13 goles esta campaña, también se mostró confiado respecto a las opciones europeas del conjunto vasco en este final de curso: "Hemos tenido muchas charlas en el vestuario para ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Mirar hacia arriba nos tiene que venir bien porque cuando miras hacia bajo hace que haya más nervios y en algunos partidos hemos jugado primeras partes desastrosas. Vamos a ir a morir porque tenemos equipo para pelear por Europa".

"Siempre he sido un jugador de rachas. El año del Amorebieta mis primeros goles fueron en diciembre y luego hice 13 más. He arrancado 2026 bien, pero en marzo no he metido gol. Lo importante es alcanzar regularidad en el gol, que siempre es lo más difícil. Intentaré sumar en la ayuda al equipo con goles, pases, presionar y correr. Los goles hacen que todo lo demás se vea bien y los delanteros tenemos que tener esa presión", finalizó Guruzeta.