Reloj parado: ¿la gran revolución que viene en el fútbol?

Durante sus días como entrenador del Barça, Xavi Hernández dejó clara su postura respecto a una discusión futbolera que tiene años en el tintero: "Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Lo he dicho miles de veces, tiempo efectivo en el fútbol, estamos haciendo el ridículo".

La molestia correspondía al empate 0-0 ante el Getafe de José Bordalás, experto en el arte de dejar correr los minutos sin que pase nada, y sirvió para exponer una problemática que ya están tratando en la IFAB de cara al futuro: jugar fútbol profesional a reloj parado. Para analizarlo, árbitros de baloncesto, balonmano y fútbol sala exponen cómo se utiliza la herramienta en sus deportes y una potencial exportación al balompié de once contra once.

EL BALONCESTO, UN CASO CLARO

Víctor Mas Rafols, exárbitro de baloncesto profesional, valora que en su deporte no hay vacilaciones con el reloj: "Cada vez que pita el árbitro se detiene le juego. El tiempo que se juega es real. No tenemos que estar pendientes de añadir o no en función de baremos que son difíciles de explicar".

Con cuatro cuartos de diez minutos -doce en NBA-, el baloncesto suele tener muy bien marcados sus tiempos, situación distinta al fútbol: "Allí cada tiempo dura 45' más la prolongación, pero todos saben que eso no se juega nunca. No creo que sea necesario detener el reloj, te llevaría a una serie de problemas. Lo que se debería intentar es luchar contra eso, porque todas esas paradas en que se detiene el juego, con futbolistas fingiendo y casi desmayándose por una falta, son para quemar tiempo".

Victor Mas Rafols junto a Fernando Romay / FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ

Eso sí, considera Mas que la transición no será traumática para los colegiados, pero tendrían que cambiar los equipos arbitrales: "Cada vez que el árbitro pita y se para, necesitaría una ayuda. O se introduce el sistema automático del baloncesto. A nivel profesional, cada vez que el árbitro pita se detiene el reloj por un sistema. Y cada vez que se pone en juego, le da a un botón y lo pone en marcha. En baloncesto hay un oficial de mesa y todo un proceso mecánico. Y luego el árbitro en la pista lo que hace es ir comprobando que todo funciona correctamente".

BALONMANO, A RITMO DEL ÁRBITRO

Rubén Casasín, colegiado de balonmano, explica la fórmula del reloj parado en su disciplina: "El reglamento ya establece en qué momentos el tiempo debe detenerse y en cuáles no. No es cómo tal a criterio del árbitro, sino que hay normas claras ya establecidas por la International Handball Federation (IHF) que lo determinan. Poniendo un ejemplo, si hay un gol o un golpe franco (futbolísticamente conocido como “falta”), el tiempo sigue corriendo. En cambio, en situaciones como una sanción (equivalente, a lo que al fútbol se refiere, una tarjeta) o una lesión, el reloj se detiene. Esta gestión garantiza que el juego sea dinámico y que se eviten pérdidas de tiempo innecesarias".

Rubén Casasín, árbitro de balonmano / Martina Buded

Sobre una potencial aplicación en el fútbol profesional, Casasín tiene claro que mejoraría el show: "Una medida como el tiempo parado haría que el fútbol profesional gane muchísimo más en ritmo y en espectáculo. Los partidos serían más fluidos, con menos interrupciones, más ocasiones de gol y, sobre todo, mucho más justo para aquellos que pagan una entrada, de precio desorbitado en la mayoría de veces, esperando ver fútbol del bueno. Incrementa la continuidad del juego, y eso beneficiaría tanto al aficionado como al propio desarrollo del partido"

EL FÚTBOL SALA, SIN DEMASIADAS DUDAS

Pocas dudas hay en el caso del fútbol sala. El marcador solo se mueve cuando el balón está en juego y, "en un deporte donde existe tantas situaciones de saques de banda y de esquina, es clave que no se pueda perder tanto tiempo". Así lo refleja Aleix Grau, árbitro de Segunda División B. Para él, está claro que el uso del tiempo parado es muy importante para que este deporte goce de mayor espectáculo.

Aleix Grau, árbitro de Segunda División B / Instagram

También lo ofrecería para el fútbol de once contra once. "Yo creo que poner el tiempo parado en fútbol 11 ayudaría claramente a evitar las pérdidas de tiempo. Al final, en el fútbol sala, se puede intentar cortar el ritmo, pero no perder el tiempo de ninguna forma. Por lo tanto, creo que sería muy positivo el uso del tiempo parado para el fútbol 11 y, te diría más, también se podría implementar otro tipo de 'sanciones' para evitar que el ritmo se corte tanto, como por ejemplo las faltas acumuladas, como pasa en el fútbol sala", sentencia.

Muchas opiniones, también de otros deportes, que apuestan por el tiempo parado. Veremos cómo evoluciona el fútbol y si la FIFA le sigue dando vueltas a esa idea. Lo que está claro es que se quiere primar el espectáculo... ¿pero a qué precio?