Esto es lo que relata el acta de Munuera Montero sobre la suspensión temporal del Sevilla - Betis

José Luis Munuera Montero hizo historia en el derbi sevillano. El jiennense es el primer andaluz que arbitra el derbi entre el Sevilla y el Real Betis, por primera vez rompiendo con el criterio de territorialidad del Comité Técnico de Árbitros. Y el colegiado no tuvo una noche tranquila.

La parte más complicada para el trencilla fue en los últimos minutos, cuando tuvo que detener el encuentro por un lanzamiento reiterado de objetos desde la grada del fondo norte.

Según dejó recogido en el acta del partido, en el minuto 79 "se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores", entre los que se identificaron "mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas".

Ante este incidente, "se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, solicitando al delegado de campo que procediera a comunicar, a través de la megafonía del estadio, un mensaje para que cesaran dichos lanzamientos"

El colegiado agregó que en el minuto 86 "debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios".

En el interior del vestuario arbitral reunió a los delegados de Sevilla y Betis, a representantes de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo. Allí les advirtió de que, en caso de repetirse los lanzamientos, se suspendería definitivamente el partido".

Pidió también al coordinador que evaluara la seguridad necesaria para reanudar el encuentro. Tras unos minutos de espera, este informó de que el ambiente se había calmado y que se podía proceder con la reanudación".

Así, los jugadores regresaron unos 15 minutos después y el balón volvió a rodar alrededor de 18 minutos tras la interrupción continuando "sin nuevos incidentes".

Antes, a nivel disciplinario, ya había mostrado la roja directa a Isaac Romero en el minuto 84 por "dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado con uso de fuerza excesiva".