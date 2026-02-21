La Real Sociedad y el Oviedo se reparten los puntos en el caos de Anoeta

La Real Sociedad y el Oviedo cuajaron este sábado un partidazo que se pudo llevar cualquiera de ellos tras una segunda parte de locura en la que se vieron seis goles en Anoeta y que acabó con un empate a tres tras el último tanto del equipo asturiano anotado por Sibo en el minuto 93.

La primera acción peligrosa del encuentro fue para la Real en el minuto 5 con un disparo lejano de Oyarzabal que Aarón detuvo sin problemas, y posteriormente Hassan intentó una internada sin fortuna. Poco después, el capitán txuri urdin reclamó penalti por una mano de Bailly, pero el colegiado pitó una falta previa del eibartarra sobre el costamarfileño.

En el 13, Ilyas Chaira, el futbolista más peligroso de los visitantes, lo probó desde el interior del área en una transición ofensiva de los carbayones, pero su remate fue demasiado manso. El cuadro ovetense lo siguió intentando, y Remiro tuvo que volver a trabajar para detener un remate frontal de Viñas desde el balcón del área.

La primera media hora no tuvo mucha más historia en un encuentro de ritmo bajo y sin apenas ocasiones. En el 34, Viñas tuvo la oportunidad de adelantar al Oviedo en una falta muy peligrosa, pero el disparo acabó en córner tras rechazarlo la barrera.

En el 43, Chaira remató cruzado tras una buena transición del Oviedo, y acto seguido Aarón salvó el 1-0 en un mano a mano a Brais Méndez. Antes del descanso, de nuevo el extremo catalán perdonó un mano a mano ante Remiro en un disparo muy desviado. Ambos conjuntos tuvieron ocasiones claras de adelantarse en la primera mitad, pero ninguno de los dos acertó.

Ya en el segundo acto, Matarazzo introdujo a Yangel Herrera por un errático Beñat Turrientes con la intención de agitar el avispero. En el minuto 50, Fede Viñas cabeceó de maravilla un córner para poner por delante al Oviedo en Anoeta. Todo ello, un minuto después de que la Real reclamase la tarjeta roja a Bailly por una falta sobre Oyarzabal siendo el último hombre.

La alegría fue por partida doble para el equipo asturiano ya que el propio delantero uruguayo remató a placer tres minutos después para ampliar la diferencia en el electrónico. 0-2 en apenas cuatro minutos para el equipo que solo había metido 13 goles en las primeras 23 jornadas del campeonato liguero.

La desgracia fue triple para la Real. Odriozola, que había entrado en el 54 por Aramburu, tuvo que dejar el campo lesionado en el 56. La Real tardó en reaccionar, pero en el minuto 64 Óskarsson recortó la diferencia con un impecable cabezazo desde el interior del área.

En el 71, Elustondo tuvo el empate con un remate desde el interior del área que lo detuvo Aarón, y el partido se trabó con una lesión de Reina. El recién incorporado Zakharyan lo probó desde la frontal del área, pero el ruso no estuvo acertado. El Oviedo también pudo sentenciar a la contra con un derechazo cruzado de Nacho Vidal que detuvo Remiro sin demasiados problemas.

Los locales lo siguieron intentando, y Caleta-Car puso el empate en el minuto 86 a la salida de un córner. El éxtasis no tardó en llegar a Anoeta con el gol de la remontada de Óskarsson en el minuto 90 a pase de Guedes. La alegría duro poco y el Oviedo logró rápido el empate en el minuto 93 por mediación de Sibo a la salida de otro tiro de esquina.

La Real pudo ganar el partido con un remate a la madera de Guedes y otro tiro flojo de Zakharyan en el último minuto, pero todo terminó en empate a tres tras una segunda parte de locura (3-3).