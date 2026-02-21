Real Sociedad - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Oviedo se enfrentan hoy sábado 21 de febrero en Anoeta en el partido de la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Sociedad - Oviedo y dónde ver el partido en España.

Así, pues, a pesar de que los locales habían logrado aunar una positiva racha de siete partidos consecutivos sumando puntos, incluyendo una sorpresiva victoria sobre el Barcelona, la jornada pasada presenció la caída de los de Pellegrino Matarazzo gracias a un intratable Real Madrid que le propinó una goleada de cuatro anotaciones.

En la rueda de prensa posterior a la derrota, el entrenador estadounidense se mostró seguro respecto al proyecto, y no considera que su traspiés frente a los merengues suponga un problema a largo plazo. “Hemos demostrado que somos capaces de ganar con diferentes estilos", recordó, aunque se topará con un Oviedo que ya les derrotó en su última disputa.

Pese a lo últimamente señalado, el historial reciente entre ambos combinados apunta hacia la Real Sociedad como la favorita (tres victorias, un empate y una derrota); un veredicto que se ve reforzado por el hecho de que los carbayones permanecen en el último lugar de la tabla con apenas 16 puntos.

Exceptuando los tres puntos que sumaron ante el Girona hace un par de jornadas, el equipo dirigido por Guillermo Almada no se impone en el terreno de juego durante un partido de liga desde septiembre del año pasado, promoviendo la idea de que los realistas podrán encontrar su rumbo nuevamente luego de la vicisitud merengue.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Real Sociedad y Oviedo, correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 21 de febrero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL SOCIEDAD - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.