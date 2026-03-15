Real Sociedad - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Osasuna se enfrentan hoy domingo 15 de marzo en Anoeta en el partido de la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Sociedad - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los realistas vienen de una dura derrota contra el Atlético de Madrid, la cual les ha alejado aún más de los puestos de clasificación europea. “Generalmente no nos gusta perder y hoy no hemos dado nuestra mejor versión, lo sabemos, creo que el Atlético ha merecido ganar", explicó Pellegrino Matarazzo, el director técnico.

Esto ha sentado un precedente dudoso para la Real Sociedad ante la final de la Copa del Rey contra el mismo Atlético de Madrid, la cual se celebrará a mediados de abril. Aun así, aclaró: “La final es dentro de seis semanas, con diferentes jugadores en los onces que estén sobre el césped probablemente y en una situación distinta, hay seis semanas para progresar, las cosas pueden cambiar hasta entonces, pienso que no se puede llevar nada de hoy a ese partido, estoy seguro de que será diferente”.

Por su lado, los rojillos lograron rascar un empate ante el Mallorca gracias a un tardío gol de Budimir, el cual evitó que los bermellones sumasen su decimosegunda derrota liguera de la temporada; un rendimiento que los ha dejado invariablemente en la mitad de la tabla, alejados tanto del descenso como de los puestos europeos.

Aun así, la complicación más grande la deja entrever el historial reciente entre ambos equipos, pues la Real Sociedad suma cuatro victorias consecutivas y un empate contra el Osasuna a lo largo de amistosos y partidos oficiales. Además, de local, los de Matarazzo no han perdido en todo el año (cinco victorias y dos empates), aumentando así la dificultad del desafío para los de Alessio Lisci.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Real Sociedad y Osasuna, correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 15 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL SOCIEDAD - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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