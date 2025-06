La Real Sociedad se interesa por Iván Martín

Si hace un año Iván Martín era una de las opciones favoritas del Athletic Club, el equipo de su ciudad natal, ahora el balón ha cambiado de tejado y es la Real Sociedad, máximo rival de 'Los Leones', la que se ha interesado por la situación del jugador del Girona, según informa COPE Gipuzkoa. El mediocentro de 26 años no es, para nada, una prioridad en Anoeta, pero su perfil es muy del agrado de Erik Bretos, director deportivo 'Txuri-Urdin'.

Por el momento, Martín es jugador del Girona a pleno derecho, pues cuenta con contrato hasta junio de 2028 y una cláusula de recisión de 20 millones de euros. Además, a pesar de que esta temporada su rendimiento ha bajado un poco respecto a los años anteriores, sigue siendo una pieza fundamental dentro del esquema de Míchel y buena prueba de ello son los 40 partidos que ha disputado entre La Liga, Champions League y Copa del Rey.

Un perfil adecuado que solo llegaría si hay salidas

Sin embargo, en Girona saben que el bilbaíno puede ser un jugador con mercado y sería un perfil que encajaría muy bien en las filas de la Real Sociedad, que solo se plantearía la incorporación en el caso de que se produciera alguna baja relevante entre sus filas como Zubimendi, Kubo, Brais Méndez o Álex Remiro.

Bellingham, en una disputa con Iván Martín / EFE

A pesar de que no suena como una prioridad inminente, la realidad es que Iván Martín puede encajar mucho en la nueva Real Sociedad de Sergio Francisco, la cual, encontraría en el mediocentro un perfil clave en los tres cuartos de campo. El del Girona se adapta a la perfección al juego asociativo donostiarra -lleva empapándose de este desde que se puso a las órdenes de Míchel en 2022- y resalta por un último pase que le sería de gran utilidad al nuevo preparador del conjunto vasco.

El Villarreal, clave en la resolución

No obstante, su fichaje no será fácil. De hecho, no lo será ni para la Real, ni para ningún otro equipo que le quiera fichar, a excepción del Villarreal, su exequipo. Los 'Groguets' que le vendieron al Girona en 2023 por 2 millones de euros aún conserva el 30% de sus derechos y se ha guardado una cláusula de recompra por 6 millones que tiene vigencia hasta el 30 de junio.

Por lo tanto, en cualquiera de los futuribles destinos para el jugador del Girona, el Villarreal siempre va a tener una influencia destacada, obligando a que su fichaje sea una negociación a tres bandas que dificultará un poco más su posible llegada a Anoeta.