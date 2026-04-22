Real Sociedad - Getafe: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Getafe se enfrentan hoy miércoles 22 de abril en Anoeta en el partido de la Jornada 33 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Sociedad - Getafe y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los realistas disputarán su primer partido como campeones de la Copa del Rey, la cual se adjudicaron tras vencer al Atlético de Madrid por penales, lo cual no solo trae consigo el prestigio del título sino, también, la clasificación automática a la próxima edición de Europa League, la cual puede que no hubiesen podido lograr con sus méritos en LaLiga.

Pese a ello, queda claro que los de Pellegrino Matarazzo continuarán luchando por dejar su mejor rendimiento en cancha durante la competición local, sobre todo teniendo en cuenta las últimas declaraciones del técnico, quien compartió: "Mirad cuántos aficionados nos han apoyado en los últimos días y semanas. Ha sido un viaje increíble. Pero mi sensación es que esto puede ser solo el principio".

Por otra parte, el conjunto azulón aún tiene una clasificación por la cual pelear, ya que está ubicado en las cercanías del puesto de Conference League y, por lo tanto, sumar tres puntos podría ser vital para que los de José Bordalás estén presentes en una disputa continental la próxima temporada.

Así, aunque el Getafe viene de perder en su último partido como visitante contra el Levante, y a pesar de ser el equipo con menos remates a puerta en este curso (91), el deseo de sumar puntos está más que vivo, intentando aprovechar además que, dada la lejanía de la Real de los puestos de Champions League, los realistas puede que no tengan la misma motivación para esforzarse más de lo debido.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Real Sociedad y Getafe, correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy miércoles 22 de abril a las 20:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL SOCIEDAD - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Getafe se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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