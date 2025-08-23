Real Sociedad - Espanyol: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Espanyol se enfrentan este domingo 24 de agosto en Anoeta en el partido de la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Sociedad y Espanyol y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Francisco Ramos llegará a la disputa luego de haber empatado con el Valencia (1-1), por lo que se ubica en la zona media de la tabla con 1 punto y +0 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Manolo González registraron una victoria sobre el Atlético de Madrid (2-1) en su debut de la campaña, de manera que están entre los primeros puestos con 3 puntos y +1 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que ambos clubes se encuentran con un historial bastante disparejo, siendo que la Real Sociedad se ha impuesto en sus últimos cinco enfrentamientos de manera consecutiva. En cambio, el Espanyol no logra derrotar a los realistas de los 2021, por lo que se hallan en una posición desfavorable.

De igual forma, la Real Sociedad se prepara para enfrentarse al Oviedo, al Real Madrid, al Betis y al Mallorca en las próximas fechas de la liga, mientras que el Espanyol se topará con el Osasuna, el Mallorca, el Real Madrid y el Valencia.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Real Sociedad y Espanyol, correspondiente a la Jornada 2 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 24 de agosto a las 19:30 (CET) en España.

DÓNDE VER REAL SOCIEDAD - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Espanyol se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga y DAZN en abierto.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.