En directo
LALIGA EA SPORTS
Real Sociedad - Espanyol, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
Sigue en directo la tercera jornada de la primera división española en Anoeta
Sergi Bescós I Lázaro
La Real Sociedad recibe en el Reale Arena al RCD Espanyol en la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.
Real Sociedad (1-0) Espanyol l Min 21
Otra pérdida peligrosa en el centro del campo perico pero buena recuperación de Expósito para evitar el contraataque de la Real
Real Sociedad (1-0) Espanyol l Min 19
No está siendo un partido con un ritmo muy alto. La Real se ha encontrado con el gol y no tiene ninguna prisa por buscar el segundo
Real Sociedad (1-0) Espanyol l Min 16
Amarilla para Turrientes por una dura falta sobre Expósito
Real Sociedad (1-0) Espanyol l Min 12
Intento de internada por banda izquierda de Dolan pero no consigue irse de su marcador. Poco a poco busca crear espacios el Espanyol
Real Sociedad (1-0) Espanyol l Min 8
No está fino con el balón el Espanyol. Le está costando triangular en campo rival
Real Sociedad (1-0) Espanyol l Min 5
Salta la gente en Aneota con este gran inicio del partido de los suyos. Golpe duro para los pericos en estos primeros cinco minutos de encuentro.
Real Sociedad (1-0) Espanyol l Min 3
Error de Cala en salida de balón, Oyarzabal encuentra a Barrene que la pone en toda la escuadra derecha para conseguir el primero del partido
Real Sociedad (1-0) Espanyol l Min 3
¡GOOOOOOOOOOOL DE LA REAAAAAAL! ¡GOOOOOOOOOL DE BARRENEEEEE!
Real Sociedad (0-0) Espanyol l Min 2
Primer saque de esquina para los pericos. Buena jugada de Cala que fuerza el córner
Real Sociedad (0-0) Espanyol l Min 1
Presiona muy arriba la Real que ya avisa desde la banda izquierda con buen centro de Sergio Gómez que nadie ha conseguido rematar
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