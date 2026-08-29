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Real Sociedad - Espanyol, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue en directo la tercera jornada de la primera división española en Anoeta

Los jugadores del RCD Espanyol celebran su gol contra el Real Madrid

Los jugadores del RCD Espanyol celebran su gol contra el Real Madrid / Dani Barbeito / SPO

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Sergi Bescós I Lázaro

La Real Sociedad recibe en el Reale Arena al RCD Espanyol en la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.

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