Real Sociedad - Elche: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Elche se enfrentan hoy sábado 7 de febrero en Anoeta en el partido de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Sociedad - Elche y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pellegrino Matarazzo llegará a la disputa luego de haber empatado con el Athletic Club (1-1), derrotado al Barcelona (2-1), derrotado al Getafe (2-1) y empatado con el Atlético de Madrid (1-1), por lo que se ubica en el octavo lugar de la tabla con 28 puntos y +0 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Eder Sarabia registraron una derrota contra el Barcelona (3-1), una derrota contra el Levante (3-2), un empate con el Sevilla (2-2) y un empate con el Valencia (1-1), de manera que están en el puesto número 13 con 24 puntos y -2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Real Sociedad y Elche, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 7 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL SOCIEDAD - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Elche se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.