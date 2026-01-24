Real Sociedad - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Celta de Vigo se enfrentan este domingo 25 de enero en Anoeta en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Sociedad - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pellegrino Matarazzo llegará a la disputa luego de haber vencido al Barcelona (2-1), vencido al Getafe (2-1), empatado con el Atlético de Madrid (1-1) y empatado con el Levante (1-1), por lo que se ubica en el noveno lugar de la tabla con 24 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marco Garcés registraron una victoria sobre el Rayo Vallecano (3-0), una victoria sobre el Sevilla (1-0), una victoria sobre el Valencia (4-1) y un empate con el Oviedo (0-0), de manera que están en el puesto número 7 con 32 puntos y +8 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Real Sociedad y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 25 de enero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL SOCIEDAD - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.